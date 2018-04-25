Огромная мусорка образовалась на окраине Харькова

Несанкционированная мусорная куча площадью гектаров в пять сформировалась на окраине Харькова - возле ул. Днестровской. Еще каких-то пять лет назад, жалуются люди, здесь росли деревья и трава, здесь гуляли дети, а сейчас здесь «выросли» горы мусора. По словам местных, три года назад на этом месте неизвестные им люди начали искать металл, тем самым перерыли местность. После чего сюда еще и начали свозить машинами строительные отходы и дорожную грязь.

Людмила Бережная, жительница района

Рыли котлованы, весь этот мазут скатывался в эту речку – вот там была прорыта к воде траншейка и она стекала в следующий пруд. Эта мазута покрывала весь пруд. Здесь купаются дети, там дальше есть тарзанка – детвора целыми днями в летний период в этом пруду. Что здесь – непонятно: и мазут, и дохлые собаки, и мусор пищевой, и смет с дороги, и строительный мусор.

Здесь на берегу реки в течение всего купального сезона отдыхают взрослые и дети. Кроме того, эта свалка в свободном доступе для любого, поэтому родители волнуются за своих детей. Местные жители уже третий год хотят найти виновников и приостановить ввоз нового мусора. Однако пока им это не удалось.

Юлия Борисова, жительница района

Мы писали заявления, обращались в местные инстанции, вызывали милицию, вызывали не однократно и пожарные машины, но решения «мы» принять не можем – нам помочь никто не может.

В 2017 году чиновники все-таки пообещали людям убрать и разравнять землю, но, как говорится, обещанного три года ждут. Прошел год - и никаких улучшений не произошло. Стало еще хуже - помойка приобрела еще больший масштаб.

Максим Шитов, житель района

Год назад мы встречались с Жуковым, сюда приезжал представитель держстроя - директор Д6 Мамай Александр Викторович. Он пообещал, что этого происходить больше не будет - они все выровняют, засыпят землей, тут будет чисто и красиво – посадят газон. Этого не произошло. Свалка стала еще больше – она отодвинулась сюда, она закончилась тут – потому что тут сельхоз земля, она кому-то принадлежит – это паевая земля. Поэтому свалка еще организовалась там – вот еще одну они организовали свалку.

Рядом свалки жители района организовали дежурство. Они поймали на горячем водителя КАМАЗа, который выгружал очередную порцию мусора. По факту вызвали полицию и написали заявление.

Сергей Гордиенко, подполковник полиции Индустриального отдела полиции

В настоящее время данный материал зарегистрирован в законном порядке в книге «Журналу єдиного обліку» и проводится проверка. При установлении данных водителя в отношении него будет составлен административный протокол по статье 152 Административного кодекса Украины – это нарушение благоустройства территории городов и населенных пунктов. За данное правонарушение накладывается штраф от 170 – 1700 гривен.

Местные жители неоднократно уже вызывали полицию и раньше, однако им не удавалось остановить водителей, они сбегали и с места событий. Именно поэтому, говорят в полиции, сегодня, от жителей получили лишь одно заявление.

Сергей Гордиенко, подполковник полиции Индустриального отдела полиции

На даный момент уже конкретно поставлена задача участковым инспекторам полиции на выявления даных правонарушений, чтобы при обходе территории патрульные более четко обращали внимание на данные административные правонарушения

Заместитель главы администрации Индустриального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Жуков категорически отказал в комментарии каналу АТН по этому вопросу. Поэтому выяснить, почему он не выполнил собственные обещания, неизвестно.