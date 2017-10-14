Огромный флаг, патриотическое шествие и казацкие истории: в Харькове отмечают 14 октября

В День защитника Украины в Харькове прошла патриотическое шествие. Более 50 молодых людей. Которые приехали на поезде «Трухановская сечь» прошли центром города от памятника Ивану Сирку к памятному знаку воинам УПА в молодежном парке. Маршрут проходил через памятник репрессированным кобзарям и памятник Шевченко.

В руках учасники шествия держали сине-желтые и черно-красные флаги.

Возле памятного знака воинам УПА прошел митинг и молебен в честь дня основания Украинской повстанческой армии, на который пришли около 200 людей. Во время митинга люди развернули флаг Украины, длинной более 20 метров.