 

Охотникам на заметку: лося оставили в Красной книге – решение суда

02 октября 2019 г. 15:30
Источник: Левый берег
15 просмотров

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал охотникам в иске к министру экологии об отмене приказа о внесении лосей в Красную книгу.

Об этом говорится в группе сообщества "Открытые клетки" в фейсбук.

"Только что закончилось заседание в Верховном Суде. Коллегия судей отказала в удовлетворении кассационной жалобы охотников. Это означает, что лось остается в Красной книге Украины! Спасибо всем участникам дела, коллегам, а также суду, который нашел справедливый баланс между интересами общества и охотничьих хозяйств", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд поддержал решение Шестого апелляционного админсуда, который отменил решение Окружного админсуда Киева об отмене приказа о занесении лося европейского в Красную книгу.

Напомним, в январе 2018 года Минюст Украины зарегистрировал приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины. 27 ноября Окружной админсуд Киева отменил этот приказ.

8 апреля 2019 года шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Вам потрібен закордонний паспорт, ID-картка ? Мерщій до «Паспортного сервісу» , Сумська, 10 , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.