Охраннику, которого подозревают в убийстве посетителя супермаркета, грозит до 8 лет лишения свободы. Дело направили в суд

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований накануне направили в суд обвинительный акт касательно охранника, которого подозревают в убийстве посетителя супермаркета “Рост”.

5 декабря 2018 года в свою рабочую смену он задержал посетителя торгового центра, ведь тот будто бы вел себя неадекватно и понабирал продуктов, за которые на кассе отказывался платить.

Владимир Лысенко, директор супермаркета

Сотрудник охраны подошел, начал взаимодействовать с покупателем и вызвал сотрудника госохраны, который нес службу на территории нашего супермаркета. Сотрудник госохраны подошел и попросил оплатить товар, и они последовали в служебное помещение. Они остались вдвоем - подозреваемый и сотрудник ГСО. Как выяснилось позже, подозреваемый нанес два ножевых ранения сотруднику государственной службы охраны

После этого, по данным следствия, сотрудник службы охраны начал догонять покупателя, ибо он после того, как ударил ножом, пытался убежать. Чтобы остановить его, совершил 2 выстрела из табельного огнестрельного оружия. Сам охранник, по словам начальника управления полиции охраны Харькова, в их ведомстве работал 5 лет.

Касательно него обещали провести служебное расследование, чтобы установить действовал ли он в пределах инструкций.

Олег Гронь, нач.управления полиции охраны Харькова

Он, согласно статьи 46 Закона о полиции, применил табельное огнестрельное оружие. Наш сотрудник сейчас находится в больнице, ему сделана операция, состояние стабильное, но он находится в шоковом состоянии, но жизни, как сказали врачи, не угрожает

А вот 24-летний Никита Комар - тот самый посетитель супермаркета - от ранений вскоре умер. Его друзья уверяли - вести себя неадекватно или провоцировать охранника на конфликт он не мог. Более того, был профессиональным спортсменом, имел семью и собственный бизнес. Наркотики не употреблял вообще, алкоголь пил, однако себя всегда контролировал.

Родион, друг погибшего Никиты Комара

Это какой-то абсурд, и в СМИ пишут странно, как это случилось. Я лично не верю... Я знаю его больше 10 лет, он абсолютно адекватный и нормальный человек, и такого быть не может. То есть, как пишут в СМИ, что он просто достал нож и начал резать сотрудника милиции, условно за то, что он не мог расплатиться

В начале лета сотруднику службы охраны в ГБР сообщили о подозрении в умышленном убийстве при превышении мероприятий необходимых для задержания злоумышленника, а также превышение служебных полномочий.

Сейчас обвинительный акт уже направили в суд.

Александр Билка, пресс-секретарь территориального управления ГБР

Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 грудня 2018 в супермаркеті “Рост” правоохоронець при виконанні обов’язків незаконно затримав відвідувача торгового центру та утримував його в службовому приміщенні супермаркету. У відповідь на незаконне затримання чоловік завдав поліцейському легкі тілесні ушкодження

По данным следствия, после этого охранник противоправно применил табельное огнестрельное оружие. Сейчас квалификация по делу - умышленное убийство при превышении мер, необходимых для задержания преступника, статьи 118 Уголовного кодекса Украины, а также превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, с применением насилия по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины.

Если вину охранника докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет