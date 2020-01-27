Дымоход – это неотъемлемая часть системы отопления. Он необходим для отвода продуктов сгорания топлива из помещения. Если в доме есть газовый или твердотопливный котел, печь или настоящий камин, тогда наличие дымохода обязательно. Традиционные дымоходы из кирпича постепенно вытесняют новые – металлические. Они практичнее и долговечнее. Для правильного устройства отвода продуктов сгорания необходимо подобрать трубу необходимой длины и диаметра, с гладкой поверхностью внутри – благодаря этому накопление сажи в дымоходе будет минимальным. Кроме этого, дымоход имеет дополнительные элементы – зонт, переходники, скобы, окапник, крызу, конус.

Что такое окапник?

Окапник для дымохода – это элемент в виде кольца из нержавеющей стали. Его устанавливают в месте, где труба дымохода подходит к крыше. Окапник закрывает расстояние между крызой и трубой. Деталь должна плотно прилегать к трубе и крыше – для этого ее туго затягивают, как хомут, используя метод «обжима». Также пространство между дымоходной трубой и окапником следует заполнить герметиком. Только в таком случае между дымоходом и крызой не будет пространства, куда может попадать влага.

Диаметр окапников варьируется от 120 мм до 220 мм и зависит от диаметра труб, которые используются. В некоторых случаях может понадобиться окапник с большим диаметром. Наличие и возможность изготовления такого элемента дымохода необходимо уточнять в магазинах заранее.

Окапник на дымоход выполняет две функции:

практическую – защищает от протекания атмосферных осадков в отверстие между крышей и дымоходом;

декоративную – завершает дизайн дымохода.

Особенности материала для окапника

Все элементы, устанавливаемые на дымоход, должны соответствовать правилам пожарной безопасности. Окапники для дымохода изготавливают из оцинкованной, а чаще нержавеющей стали – тугоплавкого материала, благодаря чему конструкцию можно устанавливать в дымоходах саун и бань. Сталь не поддается кислотной эрозии – это большой «плюс», так как на окапники из такого материала не влияют печные газы.

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