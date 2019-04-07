Оккупанты провели обыски в соборе ПЦУ и домах священников в Луганске

07 апреля 2019 г. 13:00
Источник: Левый берег
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Управляющий Луганской епархией Православной церкви Украины, епископ Луганский и Старобельский Афанасий (Яворский) сообщил о преследованиях со стороны российских оккупантов.

"4 апреля в управлении Луганской епархии и Свято-Троицкого кафедрального собора ПЦУ в Луганске были проведены обыски в рамках проведения "операции Стоп-террор" службы "по борьбе с экономическими преступлениями" псевдореспублики "ЛНР", - написал епископ Афанасий на своей странице в Фейсбук.

По его словам, оккупанты изъяли церковную и украинскую символику, церковные книги, официальную переписку, а также рабочие компьютеры.

Кроме этого, обыски провели и в частных домах священнослужителей - протоиерея Анатолия Назаренко и иерея Геннадия Курганова.

"Сейчас по обоим священнослужителям ПЦУ ведутся "следственные действия", их допрашивают по 5-6 часов в день, им "рекомендовано" не покидать Луганск, но не запрещено совершать богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Луганска", - рассказал глава Луганской епархии ПЦУ.

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявлял об угрозе полного запрета деятельности общин ПЦУ и депортации священников с территории Донецкой области, неподконтрольной украинской власти.

Согласно данным Минкульта на конец февраля, в ПЦУ перешло более 350 общин УПЦ МП.

 

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