Окна из профиля VEKA ─ продукция века для остекления балконов®

В соответствии с типовыми проектами в жилых домах предусмотрены балконы площадью от 3 до 12м². Вариантов их использования много. Решающим шагом в расширении полезной площади является остекление балконов. Отличным вариантом для этого станут популярные в Украине профильные системы из поливинилхлорида (ПВХ) от компании VEKA.

Виды окон ПВХ

Ключевым показателем пластикового окна считается размер проема. Оконная индустрия принимает к исполнению не только прямоугольные и квадратные окна, но и любые другие геометрические формы.

Окна могут быть одностворчатыми, с двумя и тремя створками, оконными блоками. В отдельный вид выделяются балконные конструкции. Они должны быть не только прочными, но и максимально легкими. Один из главных параметров для характеристики пластикового окна является способ открывания.

Типы открывания пластиковых окон

Заказать оконные конструкции можно с учетом способа открывания. Исходя из этого параметра, окна на балконе могут быть:

глухими, створки окна не открываются;

окна с поворотными по горизонтали створками;

поворотно-откидными, со створками комбинированного типа;

раздвижными, когда створки двигаются по горизонтальной плоскости вправо или влево.

Остекление балконов окнами из профильной системы VEKA предусматривает вариант – теплого остекления. Оно обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию, дает возможность за счет балконного пространства получить дополнительное помещение.

Разновидности стеклопакетов

Прозрачная часть оконных конструкций, предназначенная для проникновения в помещение светового потока, называется стеклопакетом. Это конструкция из нескольких стекол, соединенных дистанционной рамкой. В зависимости от количества камер они бывают:

однокамерными; 2 стекла с одной камерой;

с двумя камерами; 3 стекла, между ними две камеры;

трехкамерными; 4 стекла и 3 камеры.

Перед тем, как купить окна ПВХ, следует изучить виды стеклопакетов и определиться с выбором. При остеклении балкона, в соответствии со своими потребностями, можно не только увеличить жилую площадь, но и создать дополнительный комфорт.

Несмотря на то, что стеклопакеты имеют повышенную прочность, при доставке и монтаже нужно проявлять максимальную аккуратность.

Что учитывать при выборе конструкций для остекления балконов?

Выбирая и оформляя заказ на пластиковые оконные конструкции для балкона, рекомендуется учитывать не только свои пожелания, но и их технические характеристики. Важно визуально осмотреть изделие на наличие дефектов и герметизации, на прозрачность стеклопакетов, проверить точность геометрии. Если все в порядке, то гарантирована шумо- и теплоизоляция. Насколько комфортно и долго можно будет пользоваться конструкцией, зависит также и от фурнитуры. Поэтому необходимо обратить внимание на особенности и качество выбираемой фурнитуры.