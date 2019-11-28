Окна Rehau Synego под дерево®

Металлопластиковые окна Rehau давно пользуются большим спросом. Настоящее немецкое качество и доступная цена привлекают покупателей по всему миру. Компания Rehau по праву считается одним из ведущих поставщиков современных высокотехнологичных систем. И даже если дизайн-проект предполагает деревянные оконные конструкции, у официального партнера Рехау, компании НОВИКОН есть отличное предложение - окна Rehau Synego c текстурами дорогих древесных пород.
Преимущества и характеристики оконных конструкций Rehau Synego
Данный тип окон Рехау наделен следующими преимущественными качествами:
Характеристики оконной системы Synego:
Особенности оконных конструкций Rehau Synego с текстурой KALEIDO WOODEC
В цветовой гамме профильных текстур создано уникальное декорированное покрытие под дерево KALEIDO WOODEC. Реалистичный визуальный эффект, изысканные расцветки, элегантность, ощущение древесной поверхности при прикосновении - все это сочетают в себе пластиковые окна Рехау от компании НОВИКОН.
KALEIDO WOODEC - инновационный тип декоративной поверхности. Вид данного декорирования в отличие от стандартных ламинаций отличается повышенной цветовой стойкостью, что позволяет в течение долгого времени сохранить первоначальный внешний вид конструкции.
Впервые данная технология была представлена в 2018г. на международной выставке в Германии. Цветовая гамма декоративного покрытия:
Покрытие KALEIDO WOODEC любого цвета выглядит реалистично, шикарно, с присущей натуральному дереву эстетикой. Помимо этого, металлопластиковые окна более качественные, чем деревянные. Они долговечные, теплосберегающие, не требуют особого ухода.
Преимущества инновационного покрытия WOODEC
Новое декоративное покрытие с текстурой дорогих древесных пород окон Rehau Synego имеет следующие преимущества:
Преимущества оконных конструкций Рехау KALEIDO WOODEC в сравнении с профилями из натурального дерева:
Характерные качества окон REHAU KALEIDO WOODEC
Окна Rehau KALEIDO WOODEC отлично подойдут как для квартир, так и для коттеджей. За счет сохранения тепла зимой и прохлады в жаркое время года, они помогут сэкономить на затратах на электроэнергию. Монтажная глубина профильной конструкции равняется 80мм. Возможно использование этих конструкций, как в новостройках, так и при реконструировании старых построек. Основные плюсы данной оконной системы - звуко- и теплоизоляция.
В связи с тем, что декоративная текстурная поверхность KALEIDO WOODEC была представлена достаточно недавно, и помещений, где использовались данные конструкции немного, у покупателей есть возможность стать первыми заказчиками этих стильных трендовых оконных систем.
В итоге, данная текстурированная поверхность - это привлекательный дизайн, реалистичные визуальные и тактильные ощущения от покрытия, высококачественные материалы и технологии производства, износостойкость и простота ухода.
Если вас заинтересовали оконные конструкции Рехау, подробная информация и контакты для связи с менеджером, находятся на официальном сайте компании НОВИКОН: www.novikon.com.ua.