Окна Rehau Synego под дерево®

Металлопластиковые окна Rehau давно пользуются большим спросом. Настоящее немецкое качество и доступная цена привлекают покупателей по всему миру. Компания Rehau по праву считается одним из ведущих поставщиков современных высокотехнологичных систем. И даже если дизайн-проект предполагает деревянные оконные конструкции, у официального партнера Рехау, компании НОВИКОН есть отличное предложение - окна Rehau Synego c текстурами дорогих древесных пород.

Преимущества и характеристики оконных конструкций Rehau Synego

Данный тип окон Рехау наделен следующими преимущественными качествами:

Уплотнители, которые включены в представленную оконную систему исключают вероятность продувания конструкций. Теплоизоляция и шумоизоляция находится на очень высоком уровне, что позволяет значительно снизить затраты на обогрев помещения в холодное время года и кондиционирование в жаркие дни. Возможность реализовать разнообразные дизайнерские решения. Многообразие типов ламинации и форм профильной системы позволяют добиться идеального внешнего вида оконных конструкций. Оконные конструкции Рехау Synego могут быть декорированы с внешней стороны специальными алюминиевыми накладками. Есть возможность выбора любой расцветки по таблице RAL, в том числе и под древесину. Алюминиевые накладки позволяют создать особый индивидуальный стиль, при этом сохранив все качественные характеристики профильной конструкции Synego. Значительно повышенные показатели звукоизоляции позволяют создать в вашем помещении спокойную и тихую атмосферу. Одной из важных особенностей является поверхность профильной конструкции, созданная по современной формуле (HDF – High Definition Finishing). С помощью нее оконные системы сохраняют идеальный внешний вид весь период использования. Загрязнения не задерживаются на качественной инновационной поверхности Рехау.

Характеристики оконной системы Synego:

Монтажная глубина профильной конструкции составляет 80мм. Число используемых камер: шесть камер находятся в створке, и семь расположены в раме. Возможно установить стеклопакет с максимальным показателем толщины - 51мм. Коэффициент тепловой изоляции равняется 0,94Вт/м²K. Коэффициент сопротивления тепловой изоляции составляет 1,06м²K/Вт. Показатель звукоизоляции максимум 46дБ Воздухопроницаемость: 9A согласно с EN12208 Уплотнение: RAU-PREN Число используемых контуров: три (MD) Применяются противовзломные системы до класса RC3.

Особенности оконных конструкций Rehau Synego с текстурой KALEIDO WOODEC

В цветовой гамме профильных текстур создано уникальное декорированное покрытие под дерево KALEIDO WOODEC. Реалистичный визуальный эффект, изысканные расцветки, элегантность, ощущение древесной поверхности при прикосновении - все это сочетают в себе пластиковые окна Рехау от компании НОВИКОН.

KALEIDO WOODEC - инновационный тип декоративной поверхности. Вид данного декорирования в отличие от стандартных ламинаций отличается повышенной цветовой стойкостью, что позволяет в течение долгого времени сохранить первоначальный внешний вид конструкции.

Впервые данная технология была представлена в 2018г. на международной выставке в Германии. Цветовая гамма декоративного покрытия:

цвет “седой дуб”;

цвет “янтарный дуб”;

цвет “выбеленный дуб”.

Покрытие KALEIDO WOODEC любого цвета выглядит реалистично, шикарно, с присущей натуральному дереву эстетикой. Помимо этого, металлопластиковые окна более качественные, чем деревянные. Они долговечные, теплосберегающие, не требуют особого ухода.

Преимущества инновационного покрытия WOODEC

Новое декоративное покрытие с текстурой дорогих древесных пород окон Rehau Synego имеет следующие преимущества:

декор профилей создан в модном сейчас скандинавском стиле, который отлично смотрится как в дизайне интерьера, так и экстерьера;

реалистичный внешний вид не позволит отличить декоративное покрытие от натурального дерева. Причем не только визуально, но и тактильно. Матовая поверхность с изысканным рисунком и ощущением древесины привнесут уют и тепло в ваше помещение;

покрытие можно использовать с обеих сторон: как снаружи, так и внутри;

уникальная цветовая палитра KALEIDO WOODEC наделена защитными свойствами от выгорания и других внешних воздействий.

Преимущества оконных конструкций Рехау KALEIDO WOODEC в сравнении с профилями из натурального дерева:

удобное и комфортное использование: не нужен специальный уход;

конструкция отличается надежностью и долгим сроком службы;

окна-пвх выглядят, как натуральное дерево, причем этот эффект ощущается и на ощупь;

экономичны, при этом более эффективны в эксплуатации.

Характерные качества окон REHAU KALEIDO WOODEC

Окна Rehau KALEIDO WOODEC отлично подойдут как для квартир, так и для коттеджей. За счет сохранения тепла зимой и прохлады в жаркое время года, они помогут сэкономить на затратах на электроэнергию. Монтажная глубина профильной конструкции равняется 80мм. Возможно использование этих конструкций, как в новостройках, так и при реконструировании старых построек. Основные плюсы данной оконной системы - звуко- и теплоизоляция.

В связи с тем, что декоративная текстурная поверхность KALEIDO WOODEC была представлена достаточно недавно, и помещений, где использовались данные конструкции немного, у покупателей есть возможность стать первыми заказчиками этих стильных трендовых оконных систем.

В итоге, данная текстурированная поверхность - это привлекательный дизайн, реалистичные визуальные и тактильные ощущения от покрытия, высококачественные материалы и технологии производства, износостойкость и простота ухода.

Если вас заинтересовали оконные конструкции Рехау, подробная информация и контакты для связи с менеджером, находятся на официальном сайте компании НОВИКОН: www.novikon.com.ua.