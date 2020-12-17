Окно возможностей. Трудоустройство во время кризиса

Трудоустройство во время коронавирусного кризиса стало актуальной проблемой почти по всему миру. Но кризис, наоборот, может стать окном возможностей.

Из-за коронавирусного кризиса появились целые отрасли, в которых работодатели вынуждены увольнять персонал. Однако, есть предприятия, которіе, наоборот, динамично расширяются и набирают сейчас новых сотрудников. В частности, среди таких "Новая почта".

Роман Коваленко, руководитель отделения "Новой почты":

Да, на самом деле, компания сейчас ищет сотрудников, набирает персонал. Это все связано с открытием новых отделений.

В связи с расширением сети отделений и открытии новых сортировочных центров компания "Новая почта" ищет на постоянную основу более 2500 новых сотрудников. Идет поиск операторов в отделения, сортировщиков посылок на сортировочные терминалы и курьеров с личным авто или на служебные автомобили. Компания официально трудоустраивает в ООО "Новая почта", предоставляет медицинское страхование после прохождения испытательного срока и предоставляет возможность карьерного роста. Кстати, Роман Коваленко пришел шесть лет назад сортировщиком на терминал "Новой почты", а сейчас уже занимает руководящую должность - работает руководителем отделения.

Роман Коваленко, руководитель отделения "Новой почты":

На "Новой почте" официальное трудоустройство. Выплачивают за больничный. Оплачивают отпуска. Возможность, конечно же, карьерного роста. А также медицинское страхование у нас есть. Абсолютно все сотрудники застрахованы.

Следует отметить, что за этот год сеть компании увеличилась на 1700 новых отделений. Они открываются не только в мегаполисах и районных центрах, но и в маленьких городках и селах. В Харькове и Харьковской области в этом году появилось 70 новых отделений, половина из которых открылась именно в селах. В целом по всей стране уже 7800 отделений. Чтобы вовремя доставлять посылки компания строит автоматизированные сортировочные центры, которые способны обрабатывать до 20 тысяч посылок в час. Уже открыты такие терминалы в Киеве, Львове, Хмельницком и Харькове. В других регионах продолжается строительство.