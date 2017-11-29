Около 2 тысяч жителей Харьковищины отправились служить по контракту в 2017 году

29 ноября 2017 г. 12:21
20 просмотров

В 2017 году около 2000 жителей Харьковщины стали контрактниками.

Об этом сообщают в Региональном медиацентре Министерства обороны Украины.

«В райвоенкоматах практически не прекращаются разного рода информационно-разъяснительные акции с целью пропаганды службы в армии и приглашения потенциальных воинов-контрактников стать защитниками Украины, - говорит военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин. - При этом примерно 40% от всех нынешних добровольных призывников имеют статус участника боевых действий. Это говорит о том, что наши Вооруженные силы пополнились хорошими воинами».

По словам офицеров, которые занимаются отбором воинов-контрактников, в этом году немало ребят выбрали местом службы воинские части и подразделения Десантно-штурмовых войск.

Так, за 11 месяцев 2017 года более 220 человек выбрали специальность воина-десантника и вскоре еще 50 присоединятся к ним, когда свершат оформление личного дела кандидата для прохождения военной службы по контракту.

Следующие команды новобранцев-контрактников в Харьковском областном военкомате будут формировать в конце декабря.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.