Около 2 тысяч жителей Харьковищины отправились служить по контракту в 2017 году

В 2017 году около 2000 жителей Харьковщины стали контрактниками.

Об этом сообщают в Региональном медиацентре Министерства обороны Украины.

«В райвоенкоматах практически не прекращаются разного рода информационно-разъяснительные акции с целью пропаганды службы в армии и приглашения потенциальных воинов-контрактников стать защитниками Украины, - говорит военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин. - При этом примерно 40% от всех нынешних добровольных призывников имеют статус участника боевых действий. Это говорит о том, что наши Вооруженные силы пополнились хорошими воинами».

По словам офицеров, которые занимаются отбором воинов-контрактников, в этом году немало ребят выбрали местом службы воинские части и подразделения Десантно-штурмовых войск.

Так, за 11 месяцев 2017 года более 220 человек выбрали специальность воина-десантника и вскоре еще 50 присоединятся к ним, когда свершат оформление личного дела кандидата для прохождения военной службы по контракту.

Следующие команды новобранцев-контрактников в Харьковском областном военкомате будут формировать в конце декабря.