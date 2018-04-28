Около 200 украинских туристов не могут вылететь из Египта, рейс ждут более суток

28 апреля 2018 г. 12:49
Источник: Новое Время
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Около 200 украинских туристов не могут вернуться домой из Египта более суток.

Как рассказала одна из отдыхающих Анна Сало, рейс во Львов в аэропорту Шарм-эль-Шейха ожидают около 200 человек, из них 45 детей.

"Все голодные и очень замерзли! Дети плачут", - написала она.

Сало добавила, что рейс должна была выполнять компания YanAir.

По словам другой туристки Софии Васильченко, рейс ожидали около 4:00 утра 27 апреля, однако его переносили до десяти раз. Отмечается, что люди брали путевки у туристической компании Join up.

В комментариях к одному из постов об ожидании туристка Кристина Бобух написала, что никто ничего не объясняет, вылеты переносятся, а в гостинице требуют освободить отельные номера.

В туристической компании пока не комментируют инцидент, информация о задержке вылета на сайте отсутствует.

В то же время, начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ожидается прибытие самолета из Украины в Египет, который заберет туристов, в ближайшее время, пишет 112 Украина.

По его словам, новый самолет за туристами отправляют из-за того, что у львовского аэропорта, куда планируют вернуться украинцы, "не было возможности принять заказанный туркомпанией самолет".

Кирилич подчеркнул, что туристы находятся в отелях, поскольку находиться на территории аэропорта можно не более двух часов.

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