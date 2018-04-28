Около 200 украинских туристов не могут вылететь из Египта, рейс ждут более суток

Около 200 украинских туристов не могут вернуться домой из Египта более суток.

Как рассказала одна из отдыхающих Анна Сало, рейс во Львов в аэропорту Шарм-эль-Шейха ожидают около 200 человек, из них 45 детей.

"Все голодные и очень замерзли! Дети плачут", - написала она.

Сало добавила, что рейс должна была выполнять компания YanAir.

По словам другой туристки Софии Васильченко, рейс ожидали около 4:00 утра 27 апреля, однако его переносили до десяти раз. Отмечается, что люди брали путевки у туристической компании Join up.

В комментариях к одному из постов об ожидании туристка Кристина Бобух написала, что никто ничего не объясняет, вылеты переносятся, а в гостинице требуют освободить отельные номера.

В туристической компании пока не комментируют инцидент, информация о задержке вылета на сайте отсутствует.

В то же время, начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ожидается прибытие самолета из Украины в Египет, который заберет туристов, в ближайшее время, пишет 112 Украина.

По его словам, новый самолет за туристами отправляют из-за того, что у львовского аэропорта, куда планируют вернуться украинцы, "не было возможности принять заказанный туркомпанией самолет".

Кирилич подчеркнул, что туристы находятся в отелях, поскольку находиться на территории аэропорта можно не более двух часов.