Около 500 харьковчан останутся без субсидии. Причина - получение зарплаты "в конверте"

Приостановить часть выплат казначейства чиновники решили накануне. И это сразу вызвало бурное обсуждение среди украинцев. В Кабмине заверили - деньги в бюджете есть. И до конца года свои средства получат все бюджетники, пенсионеры и получатели льгот. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука все ради борьбы с коррупцией и тщательной проверкой распределения субвенций должностными лицами на местах. По словам Гончарука, чиновники будут проверять платежи, проведенные местными чиновниками чтобы проконтролировать, куда направляются государственные средства.

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины:

У держави є гроші і для того, щоб виплатити пенсії, і зарплати. і субсидії, cоціальні виплати і інші захищені статті. Проблем по цих платежах немає. І вже працюватимемо таким чином, щоб в кінці 2020-го року подібних проблем не виникало, тому наш уряд до кінця бюджетного року, а саме до 27 грудня щодня переглядатиме кожен платіж.

В харьковской областной государственной администрации говорят - никаких задержек по социальным выплатам в регионе нет. Сейчас проверяют информацию о предоставлении льгот. В частности, следят за ситуацией с получением субсидий. На днях, рассказывают в профильном департаменте, нашли злоупотребления. Около 500 жителей области, начиная с декабря не будут получать льготу на оплату за коммуналку. На одном из предприятий Харьковщины налоговики зафиксировали нарушения по "черной бухгалтерии" и в частности, зарплатам "в конвертах". Среди работников были в том числе те, кто получает помощь от государства. Все деньги, полученные в качестве субсидии, они должны вернуть в бюджет. Ведь в декларации указали ложные сведения, занизив доходы.

Юрий Шпарага, дир. Деп. социальной защиты населення ХОГА:

Тобто вони занизили свої доходи. І цим самим отримували субсидію незаконно, тому мною вже сьогодні направлений запит до управління соціального захисту населення щодо припинення виплати. Субсидії і стягнення з цих громадян незаконно отриманих сум. По минулому року у нас була ситуація, коли після верифікації приблизно 15 мільйонів гривень треба було повернути незаконно виплачених сум. І суми фактично всі були повернуті до державного бюджету.

На данный момент в Харьковской области помощь от государства на оплату за коммунальные услуги получают более 230 тысяч человек.