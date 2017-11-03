Около 75% украинцев не имеет доступа к квалифицированной помощи в сфере психического здоровья

Три четверти украинцев не имеет доступа к квалифицированной помощи в сфере психического здоровья, что связано, в первую очередь, с нехваткой кадров.

Такие данные содержатся в информации Министерства здравоохранения Украины ссылкой на результаты оценки проблематики психического здоровья в стране, проведенной во Львовской, Полтавской и Запорожской областях Международным медицинским корпусом, Всемирным банком, Швейцарским бюро сотрудничества.

"В Украине много психиатров, но не хватает психологов, психотерапевтов, социальных работников. Государственные университеты не всегда могут обеспечить надлежащую качественную подготовку кадров, а частные заведения предлагают дорогостоящее обучение психотерапевтов, которое иногда не руководствуется научно обоснованными подходами к лечению", - отмечается в сообщении.

Проблемой также является отсутствие системы лицензирования и сертификации профессионалов, учебных центров, а также высокая стоимость лечения, недостаточное количество информации у населения о предоставлении помощи, отсутствие доверия к системе, географическая отдаленность, опасение распространения информации.

Согласно результатам оценки, которая фокусировалась на наиболее распространенных психических расстройствах, проблемы с психическим здоровьем тесно связаны с бедностью, безработицей, ощущением опасности и конфликтом на востоке Украины.

Кроме того, Минздрав отмечает острую проблему психических расстройств, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя.

"Около 40% смертей мужчин трудоспособного возраста и 22% женщин в возрасте от 20 до 64 лет является следствием употребления алкоголя. Чаще всего причиной смерти, связанной с психическими расстройствами и употреблением алкоголя, является суицид. Украина сегодня входит в десятку стран с самыми высокими показателями суицида", – отмечено в сообщении.

В Минздраве акцентировали внимание и на том, что психические расстройства часто влияют на здоровье, в частности, депрессия вызывает ишемическую болезнь сердца, посттравматическое стрессовое расстройство – на уровень смертности от нее.

"Употребление алкоголя часто является причиной туберкулеза, респираторных инфекций, множественного рака, сердечно-сосудистых заболеваний и болезни системы кровообращения, цирроза печени, панкреатита, эпилепсии, сахарного диабета, травм и межличностного насилия", - отметили в ведомстве.

Минздрав разработал проект концепции общенациональной программы охраны психического здоровья в Украине.