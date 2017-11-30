Около 90% украинцев поддерживают ужесточение наказания за нарушение ПДД

Более суровое наказание за нарушение ПДД одобряют водители и пешеходы всех типов населенных пунктов и регионов Украины.

Подавляющее большинство украинцев поддерживают инициативы по ужесточению ответственности за нарушение ПДД, свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

Согласно данным опроса, 94% – за радикальное ужесточение наказаний за вождение в нетрезвом виде; 89% – за введение в действие системы автоматической фото-видеофиксации нарушений; 87% – за ужесточение системы штрафов за нарушение ПДД.

Радикальное ужесточение наказаний за вождение в нетрезвом виде примерно в равной мере поддерживают как водители и пешеходы, так и жители различных типов населенных пунктов и регионов Украины.

Исследование проводилось компанией R&B 27 октября - 9 ноября 2017 года среди 1802 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

Как сообщалось, Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Согласно документу, с 1 января 2018 года максимальная скорость движения в населенных пунктах будет снижена с 60 км/ч до 50 км/ч.