Окружная без ям: миф или реальность?

Окружная дорога уже длительное время заставляет водителей краснеть от злости. Однако в этом году ее планируют полностью отремонтировать, заверили в облгосадминистрации. Речь не идет о капитальном ремонте по всей протяженности, а это 81 километр, но самые проблемные участки обещают залатать. Ямочный ремонт проводится на участках от 17-го кладбища до Липицкого перекрестка, в районе табачной фабрики и вблизи Роганского жилмассива, Дорожников можно встретить еще в направлениях на Киев и Днепр на дороге Красноград - Перещепино

Сергей Пляка, замначальника САД в Харьк. обл:

Сьогодні працюють дві бригади на напрямку Харків-Вовчанськ, а саме, одна в районі Михайлівки і Олександрівки, а інша в районі села Піщаного, працюємо у Великобурлуцькоу районі, в Куп'янському, а саме у самому місті Куп'янськ. Продовжуємо ліквідацію ямковості на напрямку Чугуїв, село Малинівка

Всего, по словам чиновников, на дорогах государственного значения сегодня работают 25 бригад. Начаты работы и на дороге Мерефа - Павлоград. Кроме того, сегодня заключают сделку с подрядчиками на ремонт дороги Харьков-Балаклея-Змиев-Гороховатка, добавил чиновник. Продолжатся ремонтные работы и на дороге Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук. А вот тендерная процедура на ремонт дороги Дергачи-Казачья Лопань, которая была приостановлена антимонопольным комитетом, продолжается. Соответственно, никакие работы там не проводятся

Сергей Пляка, замначальника САД в Харьк. обл:

Ми прорахували попередньо, що ми за останні два роки, які пройшли, як я говорив підйом і плюс те, що буде у цьому році - ми вийдемо лише, по державнийм дорогам, десь до 8-10 відсотків відновлення доріг, тобто ще близько 90 відсотків доріг потребують відновлення

Также уже требует внимания и направление на столицу. Последний раз ремонт там делали в 2012-м году, однако, работа не была завершена должным образом, поэтому покрытие уже испортилось, добавил Сергей Пляка. Относительно дорог местного значения, то сегодня там работают 35 бригад дорожников. Они устанавливают дорожные знаки, заменяют покрытие

Игорь Турченко, дир. ГП «Дороги Харьковщины»:

Це такі основні напрямки: Балакліївський район - Балаклія-Бригадирівка, Шевченківський район – це в їзд до населеного пункта смт Шевченко, Богодухівській район – це Богодухів-Валки-Нова Водолага, Вовчанський район – Вовчанськ-Землянки, Дергачівський район - під’їзд до населеного пункту Лужок, Золочівський район – Золочів- Довжик- Мироновка і Харківській район, відповідно, Харків-Липці-Борисівка

Всего в этом году на дороги Харьковщины, с учетом денег Европейского банка, выделено более 2 миллиардов гривен, добавили в облгосадминистрации