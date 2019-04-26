Окружная дорога вокруг Лозовой - с понедельника начнутся работы

26 апреля 2019 г. 15:04
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Как сообщили в пресс-службе ХОГА, о выполненных за неделю работах и ближайших планах по ремонту дорог области рассказали в ходе брифинга 26 апреля.

Так, продолжаются работы по текущему ремонту на трассе Харьков-Волчанск. Там восстановили участок на въезде в Волчанск, который соединил еще два участка, отремонтированные в прошлом году. Теперь на въезде в город полностью восстановлен отрезок протяженностью 8 км. Продолжаются также работы вблизи въезда в поселок Старый Салтов, сейчас там выполняют фрезерование.

Также идут  работы на дороге Мерефа - Лозовая - Павлоград: вблизи села Борки уложены 1,6 км дороги, выполняются работы в районе Тарановки, где укладывают верхний слой асфальтобетона. 

Кроме того, начаты работы на трассе Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка. На участке на въезде в Змиев восстанавливают участок длиной около 1 км: там завершают фрезерование и начинают укладку слоя из асфальтобетона. Идут работы на дороге Харьков - Чугуев - Печенеги: участок вблизи дамбы в Печенегах отфрезерован, начинается укладка слоя из асфальтобетона.

О работах, которые выполняются на дорогах местного значения, рассказал директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.

По его словам, дорожники на следующей неделе начнут строительство объездной дороги вокруг Лозовой. С понедельника начннется снятие слоя почвы. Также на дороге будет построена весовая площадка, чтобы перевозчики соблюдали нормативные правила и не разрушали дороги.

 

 

 

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