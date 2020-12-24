Оксана Гайсинская переписала долю в бизнесе на мать 11-летней дочери Кернеса - ХАЦ

Оксана Гайсинская переписала свою долю в бизнесе по торговле одеждой и обувью на мать Софии Кернес, дочери Геннадия Кернеса.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на Единый реестр юридических лиц.

«Предполагаемая мать дочери Геннадия Кернеса Ольга Муравицкая стала единственным владельцем ООО "Торговый дом Модд,а" сразу после смерти Харьковского городского головы. До этого среди бенефициаров компании был ПАО "НПК-Холдинг" - главный официальный актив Кернеса на протяжении многих лет», - сказано в сообщении ХАЦ в Фейсбук.

Напомним, близкий друг Геннадия Кернеса, Павел Фукс, прокомментировал в СМИ ситуацию с наследством, которое оставил Харьковский городской голова своим родным и близким. В том же интервью изданию «Страна.UA” Фукс сказал, что у Кернеса осталась 11-летняя дочь, София, проживающая в Лондоне.

Как отметили в ХАЦ, на самом деле информация в СМИ о дочери мэра появилась еще ранее.

«В 2015 году София Геннадьевна Кернес стала обладательницей квартиры в элитном жилом комплексе в Киеве. По данным издания "Наши деньги", трехкомнатное жилье в ЖК "Новопечерские липки" на ул. Драгомирова, 5 ей подарили. Стоимость на момент дарения определена в размере 1480000 гривен, что по курсу на то время составляло $ 151 тыс.», - рассказали в Харьковском антикоррупционном центре.

По информации в СМИ, матерью Софии Кернес является киевская бизнесвумен Ольга Муравицкая. Она является официальным представителем и дистрибьютором бренда детской одежды в Украине. Компания занимается продажей вещей премиум-класса из Японии.

Как пишет ХАЦ, у этого бренда в Украине два магазина - один в Киеве, второй - в Харькове. В Харькове открыли магазин в 2006 году. В Киеве - в 2007 году.

Этим брендом занимается и владеет ООО "Торговый дом Модд,а". Еще в 16 декабря 2020 в фирмы было два конечных бенефициарных собственника - гражданская жена Геннадия Кернеса, Оксана Гайсинская, и Ольга Муравицкая. А уже после смерти Геннадия Кернеса фирму переписали, и единоличным конечным бенефициарным владельцем стала Ольга Муравицкая.

«До 2020 года совладельцем фирмы было ОАО "НПК-Холдинг", почти семейная бизнес-корпорация Геннадия Кернеса. "НПК-Холдинг" основал ООО "Торговый дом Модд,а" в январе 2006 года. Муравицкая с 2006 года является руководителем фирмы. Также Ольга Муравицкая единолично владеет еще киевским ООО «Модд,а», - добавили в Харьковском антикоррупционном центре.