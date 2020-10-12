Оксана Марченко женила сына

Украинская телеведущая и жена кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко сообщила о женитьбе сына Богдана.

"Сегодня в нашей семье праздник. Свадьба нашего сына. Итак, принимаем поздравления", — сказала она в "историях" в Instagram.

Также Марченко поделилась в соцсети фото с роскошного праздника. Судя по кадрам, гостей развлекали Верка Сердючка, Макс Барских и пианист-виртуоз Евгений Хмара.

Для вечеринки телеведущая выбрала блестящее вечернее платье и драгоценное колье. Где она проходила, неизвестно.

Избранницу 23-летнего Богдана (это сын Марченко от брака с бизнесменом Юрием Коржом) зовут Катерина.