Оксана Марченко женила сына

12 октября 2020 г. 10:48
Источник: УНИАН
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Украинская телеведущая и жена кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко сообщила о женитьбе сына Богдана. 

"Сегодня в нашей семье праздник. Свадьба нашего сына. Итак, принимаем поздравления", — сказала она в "историях" в Instagram.

Также Марченко поделилась в соцсети фото с роскошного праздника. Судя по кадрам, гостей развлекали Верка Сердючка, Макс Барских и пианист-виртуоз Евгений Хмара.

Для вечеринки телеведущая выбрала блестящее вечернее платье и драгоценное колье. Где она проходила, неизвестно.

Избранницу 23-летнего Богдана (это сын Марченко от брака с бизнесменом Юрием Коржом) зовут Катерина. 

 

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