Оксфордский словарь не смог выбрать главное слово, характеризующее 2020 год

Оксфордский словарь английского языка не смог в этом году выбрать одно, самое главное, слово года. Вместо этого он опубликовал целый ряд понятий, которые были важными в этот непростой для всех год, сообщает «Громадське».

«Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро адаптироваться в этом году. Учитывая феноменальный масштаб изменений и развитие речи в течение 2020 года, в Oxford Languages пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом», - говорится в заявлении.

В список вошли наиболее часто вспоминаемые слова, в зависимости от тех или иных событий. Например, когда в январе Австралию охватили пожары, определяющим было слово bushfire – разрушительный лесной пожар. Там же оказалось и слово «импичмент», ведь в январе 2020 года в Конгрессе США начали рассматривать обвинения, выдвинутые против президента страны.

Весной в список попали сразу несколько понятий, связанных с пандемией. Это coronavirus, COVID-19, lockdown (принудительные карантинные меры), social distancing («социальное дистанциирование») та reopening («восстановление»).

А одним из слов августа стало прилагательное «белорусский» - в честь протестов, которые вспыхнули в Беларуси после выборов президента в этом году.