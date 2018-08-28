Олег Ляшко посетил центр профобразования в Дергачах

Встреча Олега Ляшко в Центре профессионально-технического образования в Дергачах была довольно насыщенной. Депутат посетил занятия для взрослых, которые переквалифицируются, потеряв работу. И детей, которые уже получают свою первую специальность. Ляшко выразил убежденность, что такие центры должны быть везде по Украине. И подчеркнул: для развития экономики нужно делать ставку на рабочие специальности, вернуть госфинансирование профтехобразования и повышать зарплаты людям труда.

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии

О, тоді буде справедливість, коли люди бачитимуть, що вони за свою чесну працю отримують дойстойну зарплату. Бо найбільша несправедливість, коли людина пахає, а отримує за це копійки. А потім виходить на пенсію і отримиує копійчану пенсію. Оце і є найбільший прояв несправедливості. Справедливість - це коли ти отримуєш дойстойну зарплату за чесну роботу. І потім на пенсії не бомжує колишній лікар чи учитель по смітниках пляшки збирає, а отримує нормальну пенсію і зарплату.

Центр профобразования в Дергачах отрылся десять лет назад. Здесь каждый год получают прикладную профессию около пяти тысяч человек из различных профилей, таких как металлообработка, сфера услуг, легкая промышленность и строительные профессии. Чтобы было больше - нужно достроить общежитие. С этим политик обещал помочь. И сам попробовал освоить новую специальность.

Олег Ляшко подчеркивает, что люди труда должны иметь высокую заработную плату от государства, потому что именно на рабочих руках держится Украина.