Олег Ляшко в Харькове посетил производство по изготовлению детской молочной продукции

Олег Ляшко, лидер радикальной партии, сегодня посетил уникальное производство Харькова, где изготавливают молочную продукцию для малышей. Нардеп говорит, что предприятие должно стать примером для всей страны, как нужно следить за качеством продукции. Он стремится создать условия, чтобы национальное производство развивалось в каждом городе. И чтобы дети даже малоимущих родителей питались безопасными и натуральными продуктами, не вредя здоровью.

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии

По всій країні і школярі, і дошкільнята повинні за рахунок державного бюджету отримувати харчування. Ми вимагатимемо, щоб у бюджеті на наступний рік були передбачені ці видатки. Чого ми і добиваємося, щоб у бюджеті були передбачені кошти на відновлення державного фінансування харчування дітей дошкільнят і в школах. Тому що багато дітей сьогодні мають низькі доходи. Нема за що кожний день годувати - це функція держави.

Йогурты, овощные и фруктовые пюре этой фабрики подходят даже для детишек от шести месяцев. А в этом году здесь планируют выпускать консервы для детей, что является ноу-хау для Украины.

Людмила Лобойко, заместитель директора по качеству, начальник производственной лаборатории

Консервы планируются с птицы, то есть, это страус и очень полезное мясо для деток по составу белка, углевода, жира. И мясо кролика – это два наименованиия, с которыми мы стартуем.

Каждый день 16 000 детей получают на пунктах выдачи продукцию этой фабрики. Ей доверяют больше, чем магазинам, потому что она без примесей, с высоким уровнем термической обработки и защиты.

Любовь, бабушка

Кефирчик берем, сырочки берем, все очень вкусно, ребенок ест с удовольствием. Мы надеемся только на детскую кухню - Почему, доверяете? - Больше доверяем, конечно, потому что магазинная продукция, как бы не сильно ясна для нас.

Олег Ляшко отмечает, что в будущем будет бороться за то, чтобы качество продукции повышалось. И она была абсолютно безопасной для потребителей.

Кроме этого, для развития страны важно создавать высокооплачиваемые места работы и повышать пенсии.