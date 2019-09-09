 

Олег Сенцов появился в Facebook

09 сентября 2019 г. 11:30
Источник: Интерфакс-Украина
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Освобожденный из заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов начал вести страницу в социальной сети Фейсбук, на которой отсутствовал после ареста в 2014 году.

"Небольшая информация касаемо моего присутствия в интернете. Это моя официальная и единственная страница. В других соцсетях и мессенджерах я не представлен. Эту страницу я веду лично, комментариев не пишу, в друзья добавляю тех людей, с которыми знаком лично, общаюсь или работаю. Спасибо за внимание и понимание. Всем хорошего дня!", - написал Сенцов на своей странице в Фейсбуке.

Позже он опубликовал еще один пост, в котором предупредил о фейковости его страницы в Твиттере.

 

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