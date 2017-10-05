Олег Зимников - чемпион "Игр непокоренных" про победу, которую он посвятил Украине

Обладателю первого золота украинской сборной на "Играх непокоренных" - устроили праздничную встречу в родном танковом институте. Цветами и объятиями приветствовали Олега Зимникова однокурсники и руководство ВУЗа, где младший сержант учится на третьем курсе. Стал курсантом уже после контузии, которую достал в 2014-ом году на фронте около Иловайська. Рассказывает, спортом начал заниматься еще в школе. Но со временем -бросил. Возобновил тренировки - уже в институте. Зимников рассказывает, чтобы пройти отбор и попасть в состав Национальной сборной, ежедневно бегал кросс- 20 километров и больше. Победную дистанцию в полторы тысячи метров в Торонто - харьковчанин преодолел за четыре с половиной минуты. признаетсяничего не видел вокруг, опомнился лишь на финише:

Олег Зимников, чемпион "Игр непокоренных", курсант института танковых войск НТУ "ХПИ"

Фініш це була така мить. Я до цього нічого не чув, був повністю настроєний на дистанцію, бачив тільки лінію, а коли перетнув фінішну черту, зрозумів що я чемпіон і тут такий крик стадіону. Це було неймовірно.

Уже на родине команду Непокоренных встречали как настоящих героев. От Президента Украины харьковчанин получил орден "За мужество" 3 степени, но свою медаль Олег Зимников посвящает всем, кто ему помог

Олег Зимников, чемпион "Игр непокоренных", курсант института танковых войск НТУ "ХПИ"

Ця медаль показує для всіх хто мене підтримував, Я вам дуже дякую

Тренер Олега - старший преподаватель кафедры физкультуры и спорта Александр Зонов рассказывает, следили за спортивными состязаниями в Торонто всем институтом и очень волновались. От своего подопечного тренер ожидал награду, но, чтобы с первого раза и золото, такого даже он не ожидал. Зимникова называет универсальным спортсменом - есть успехи и в многоборье, и в легкой атлетике, и в спортивном ориентировании. Но перед соревнованиями в канаде парень показал настоящую выдержку:

Александр Зонов, тренер Зимникова

Я більше радий за нього, 10 відсотків це моя залсуга ,а 90 відсотків це його заслуга, його працездатність, його віра, він переможець по духу. То шо він 20 км каже, то він скромнічає, він і більше бігав. Стояло завдання не по срамити збройні сили України на міжнародній арені

В планах чемпиона продолжить учебу и не забывать спорт. А в танковом институте Олегу Зимникову уже предложили должность тренера.

