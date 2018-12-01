Олега Сенцова польский МИД наградил премией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович вручил награду Pro Dignitate Humana ("За человеческое достоинство") сестре осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталье Каплан.

Церемония вручения состоялась в субботу в Киеве.

"Олег Сенцов не может быть с нами сейчас. Я рад, что могу вручить награду за человеческое достоинство его самым близким членам семьи - госпоже Наталье Каплан", - сказал он.

По его словам, эта награда является знаком солидарности с Сенцовым и другими украинскими политзаключенными в России и аннексированном Крыму.

Награда Pro Dignitate Humana вручается МИДом Польши с 2011 года за деятельность по защите прав лиц, страдающих от преследований и репрессий, за непоколебимую позицию в защите прав личности и уважение к человеческому достоинству.

Напомним, Польша присвоила осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana ("За человеческое достоинство") 23 октября. Ранее Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.Также режиссер получил награду проекта "Платформа европейской памяти" и стал лауреатом премии имени Сергея Магнитского.