"Они, эти люди, нам разрушили всё, всю жизнь и не только нам": родители Оксаны Берченко забрали дочь из больницы

Отец Оксаны - Игорь Берченко - рассказывает, что врачи просто спасли его дочь Оксану. Перелом костей таза, тяжелая черепно-мозговая травма, повреждения внутренних органов. Девушку вытащили с "того света" и впереди еще длительный период реабилитации, который по прогнозам медиков займет года два. Еще полгода Оксана проведет в постели, но уже дома, где и стены лечат. Тяжелее всего для родителей было признаться, дочери, что родных людей – мужа и сестру забрала страшная авария.

Игорь Берченко, отец Оксаны

Мы ей говорили, что она упала с лестницы, она ничего не помнила, потом когда мы ей рассказали, она все вспомнила. Память к ней вернулась, она вспомнила, что с ней произошло. Мы сказали, что Саши и Дианочки больше нет. У нее сразу глаза становятся красными и на говорит, как же я буду без Саши и без Дианы, это очень тяжело, я не могу это передать.

Тяжелое психологическое состояние и у родителей Оксаны - Ольги и Игоря, им посоветовали все время отвлекать и себя, и дочь от событий 18 октября. Испытательным шагом для семьи Берченко будет выйти из медицинской палаты и начать жить сначала:

Ольга Берченко, мама Оксаны

Все напоминает о них, о нашей дочке, которая так спешила жить. Любила жизнь, очень тяжело. Любое наказание никогда не пройдет, а мы никогда не увидим ни свою дочь, ни нашего зятя, и мужа нашей дочки, очень тяжело.

Игорь Берченко рассказал, что семья Зайцевых так и не нашла в себе силы встретиться с ними. Вместо этого они увидели на своих счетах два финансовых пополнения по 50000 гривен, от которых им стало жутко:

Игорь Берченко, отец Оксаны

Официально к нам никто не обращался и не говорил, понимаете - это просто нате вот это, возьмите и все, нам не надо этих переводов, мы из средств массовой информации узнали, остальным семьям такие же переводы, нам они не надо!!

В больницах Харькова сейчас остаются еще две девушки, которые пострадавшие в аварии на Сумской- 26-летняя Анна Комар и 30-летняя беременная Жанна Власенко. Последнюю врачи готовят к выписке уже в конце этой недели.