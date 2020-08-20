Онлайн-игры: особенности проведения спортивных покерных турниров®

Среди всех карточных игр покер ― наиболее популярная и сложная, в которой везение и интеллект идут рука об руку. Игрок в покере зарабатывает на ошибках других, а конечный результат зависит как от мастерства, так и умения держать эмоции при себе. В Украине, как и во многих странах, спортивный покер (в том числе и онлайн) не является азартной игрой, поэтому играть на Покерматч ― единственном покер-руме разрешается. Для тех, кто только начинает свой путь в покерных турнирах, предлагаем краткий обзор правил и разновидностей игры.

Покерные соревнования: о правилах

С момента возникновения покера, а это ориентировочно 16 век, правила игры постоянно менялись. На сегодняшний день в мире существует свыше 100 разновидностей, со своими правилами, среди которых всеобщую любовь завоевали покерные турниры. Чтобы понять, чем турнирный покер (MTT) отличается от классических соревнований на деньги, предлагаем краткое сравнение:

Игры происходят за несколькими столами, в то время как CASCH-игра идет за одним.

Игроки турниров вносят определенный бай-ин (вступительный взнос) и все получают одинаковое количество фишек, но они не имеют реальной ценности. В игре на наличные фишки соответствуют внесенной сумме денег 1:1.

Потеря всех фишек в турнире ведет к вылету, а вот за кэш-столом допускается дозакупка и продолжение игры.

В покерном турнире блайнды все время увеличиваются, а в Casch остаются неизменными.

Целью такого покера являются топовые места в турнирной таблице, поэтому его и назвали спортивным. А завершается состязания после того, как один участник соберет все фишки турнира. Как и кэш-игры, покерный турнир богат на разнообразие.

Фризаут

В турнире данного формата после того, как игрок растерял все фишки, покидает его и вернуться уже не сможет. Цена ошибки велика, поэтому игра проходит размеренно, каждый игрок тщательно обдумывает каждый последующий ход. Стоимость вступительного взноса и численность выдаваемых фишек определяется до начала игры. По такому принципу проводятися болшинство мировых турниров серий WSOP, WCOOP и TCOOP.

Re-buy

В отличие от предыдущего формата, игрокам данного турнира разрешено покупать фишки после потери основных. Причем пополнение запасов доступно столько раз, сколько пожелает участник. Единственное, что ограничено ― временные промежутки между докупками. На многих Re-buy состязаниях доступен и «аддон» ― приобретение дополнительных фишек до перерыва или определенного момента. На таких турнирах игроки ведут себя более смело и чаще рискуют.

Ре-энтри

Данный покерный турнир по большинству пунктов схож с предыдущим, единственное ― дозакупка фишек возможна только после проигрыша первоначального стека и вылета из игры. По сути, игрок теряет свое место и выполняет повторный вход на другом столе. Включение таких опций в игру позволяет в несколько раз увеличить призовой фонд и дать еще одну возможность тем, кто желает взять реванш над оппонентами.

Фриролл

Так именуют состязания, за участие в которых не требуется вступительный взнос. Новичкам особенно будут интересны онлайн-встречи, где участником может стать любой геймер. Также есть игры, участие в которых могут принимать участие исключительно депозиторы (те, кто оставил депозит в покер-руме).

Подобные состязания проводит компания «Покерматч», на которых в качестве призового фонда разыгрываются билеты на крупные турниры, а также денежные призы небольшой величины. Попасть на некоторые можно лишь имея на руках бонус код Pokermatch или приняв участие в определенной акции. Нередко проводятся игры и между геймерами-подписчиками социальных сетей. Несмотря на то, что уровень конкуренции огромный, фрироллы ― прекрасная возможность интересно провести свободное время.

Sit-and-Go

Главная особенность покерного турнира ― старт после заполнения столов определенным количеством игроков. Регистрация происходит круглые сутки. Каждый участник должен внести стартовый взнос, указанный в условиях состязания. Отметим, что вариаций проведения таких соревнований несколько, поэтому в игре может задействоваться один или несколько столов, а структура роста блайндов может быть классической или ускоренной. По-разному распределяется и призовой фонд: в одних турнирах игроки получают вознаграждение в зависимости от занятого места (50%-30%-20%), а в других ― только половина участников, но приз делят на равные части.

Сателлиты

Это отборочные соревнования, где занявшие первые места в рейтинге получают пропуск на дорогие турниры. Сателлиты ― возможность талантливым игрокам без денег попасть на соревнование с розыгрышами крупных призов. Вступительный взнос минимальный. Фрироллы и Sit&Go ― распространенные примеры саттелитов.

Где можно сыграть?

Компания Pokermatch предлагает зарегистрированным пользователям массу мероприятий в разных форматах. Между постоянными клиентами постоянно проводятся акции, розыгрыши с бонусами, популярные турниры. Для своей аудитории украинский покер-рум приготовил несколько игровых версий: десктопная, мобильная, а еще приложения для гаджетов. Регистрация проходит в два этапа, и только после подтверждения личности, игрок сможет вступить в бой. К преимуществам сайта относят обширный диапазон ставок, разнообразие покерных турниров, наличие щедрой бонусной программы.