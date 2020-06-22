Онлайн заказ цветов и подарков в Харькове: выгодно и доступно®

Компания Flowers.ua занимается доставкой цветов и подарков в Харькове по доступным ценам. Сотрудничество с поставщиками из лучших теплиц Украины без посредников, отлаженные логистические схемы, почти 20 лет работы и повсеместное размещение цветочных мастерских - все это дало возможность компании не завышать цены на продукцию. Причем стоимость самого букета никак не влияет на стоимость его доставки, будет это VIP композиция из 101 красной розы или скромный букет из 11 тюльпанов. Все, что от вас требуется, это заглянуть на сайт flowers.ua/xarkov, выбрать букет, указать точный адрес получателя, время доставки и написать слова приветствия, которые будут напечатаны на фирменной поздравительной открытке. Все остальное профессионалы Flowers.ua берут на себя.

Широкий ассортимент местных и импортных растений

В каталоге Flowers.ua можно найти тысячи композиций из самых разнообразных сортов цветов. Это и всеми любимые розы, и нежные лилии и пионы, и экзотические альстромерии с эустомами, антуриумами и хризантемами сантини, а также большой выбор полевых цветов и комнатных растений в горшках. Доставка цветов по Харькову от Flowers.ua позволит вам выразить свои искренние чувства на расстоянии.

Примите участие в создании своей композиции

Хотите сделать незабываемый сюрприз? Доставка букета по индивидуальному заказу - это, пожалуй, лучший способ проявить внимание и удивить родного человека. Тем более, что вы лично можете принять участие в создании цветочной композиции вместе с флористами Flowers.ua. Отправляйте заявку с указанием состава понравившегося букета и приложите его фотографию, а сотрудники онлайн магазина сделают все возможное, чтобы удовлетворить ваш запрос.

На связи 24/7

Обратиться в компанию с вопросом или за помощью вы сможете любым удобным для вас способом - по телефонам (057 728-51-99, 0-800 50-03-72) или через онлайн-чат службы поддержки. Также поспешите подписаться на соц. сети Instagram и Facebook, на страницах которых регулярно публикуются новинки и выгодные акционные предложения. Следите за обновлениями, чтобы держать руку на пульсе.