"Оно все старое". Татьяна Цибульник рассказала откуда у нее драгоценности и почему не внесла их в декларацию

Драгоценности стоимостью свыше 600 тысяч гривен у одиозной чиновницы Татьяны Цибульник сотрудники СБУ изъяли еще в марте. Тогда силовики проводили обыски у главы Новобаварской райадминистрации в рамках уголовного проихводства о присовении и растрате имущества, которое предназначалось для районных учреждений образования. В кабинете Цибульник нашли большое количество женских сумочек и шкатулки с украшениями. Уже вскоре, говорят в прокуратуре, установили, в декларации чиновницы ни за 2016, ни за 2017 годы данных о ювелирных изделиях на указанную сумму нет, поэтому вернулись в суд.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской обл.:

Ми вважаємо, що ці дії підпадають підстаттю 366 прим.1 Кримінального Кодексу України. Вже сьогодні прокуратура Харківської області направила до суду два клопотання. Перша – про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту і друге – про відсторонення від виконання службових обов’язків на час досудового розслідування.

Тетяна Цибульник стала чиновницей в 2011 году и уже неоднократно становилась объектом скандалов. По рейтингам Харьковского антикоррупционного центра, она находится на 4 месте среди самых багатых глав райдаминистраций города. В собственности Цибульник и её мужа есть дорогие авто, в частности Лексус и Тойота, дома, нежилые помещения, земельный участок, а также наличка в сумме 20 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 100 тысяч гривен. По поводу обвинения прокуратуры в недостоверных задекларированных данных, подорезваемая подчеркивает - среди изьятых украшений новых нет, большинство ей подарил муж-бизнесмен, свекровь и мать. Данные о ювелирных изделия в декларацию не вносила, поскольку они, считает она, стоят не больше 20-30 тысяч гривен.

Татьяна Цибульник, глава Новобаварской райадминистрации:

Моя семья всегда имела несколько автомобилей. Я пришла в органы местной власти, не из-под контейнерной площадки. Моя семья всегда хорошо зарабатывала. Там большая часть, которая досталась по наследству. Оно все старое, если вы внимательно рассмотрите фотгорафии этих изделий. Мы будем требовать экспертизы, все по мере следствия. Что касается приобретения, последние годы я золотые изделия не приобретала, да я переделывала имеющиеся, приборетая цветные камни.

Тем временем, в мэрии называют дело против соратницы Кернеса давлением на местную власть, связывая уголовное производство с другими расследованиями относительно деятельности харьковских КП и событиями в мэрии 20 июня. Отстранять Цибульник до решения суда от роботы, отмечают в мэрии, не планируют.