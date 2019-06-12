Опасная арка в центре города: харьковчане жалуются на падающие сверху кирпичи

Жители нескольких домов в самом центре города - по улице Квитки –Основьяненко - боятся даже просто заходить в свой двор. Причина, рассказывает пенсионерка Нина Черноброва, - в ужасном состоянии арки, ведущей во двор.

Нина Черноброва, пенсионерка

У нас уже были случаи, когда обваливались кирпичи, но, слава Богу, упал не на человека этот кирпич, а попал на машину и пробил крышу. И женщина ехала с маленьким ребенком - и кирпич упал рядом. Но это все, слава Богу. Мы вызывали, обращались в ЖЕК, пришла комиссия, посмотрели, спросили, что мы хотим, что надо.

Однако решила вопрос комиссия коммунальщиков по-своему. Она установила табличку, запрещающую проход под аркой. И все бы ничего, но выполнить распоряжение коммунальщиков не так-то просто.

Александр Семенко, менеджер

Так другого входа нету - он один только, вход. Поэтому заезд и вход один, и потому, если скорая помощь приедет, она может только здесь заехать. Пожарная может просто так зайти. Соответственно, делать нужно

Разобраться с проблемой не обещают и работники местного "Жилкомсервиса". Здесь на вопрос журналистов ответить не могут, а потом решают закрыться на перерыв.

Не треба ніяких питань. Начальника немає зараз. - А до кого звернутися з приводу арки? -У нас перерыв, вот начальник сейчас придет

Однако и через несколько минут начальник не явился на рабочее место. А в горсовете обещают ответить, но исключительно по письменному запросу. Поэтому сразу узнать, каким образом, если не через опасную арку, люди могут попасть во двор, так и не удалось.