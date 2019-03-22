Опасное крыльцо: жители многоэтажки на Салтовке жалуются на аварийность ступенек

Одна из ступеней крыльца этого дома по улице Академика Павлова провалилась где-то с месяц назад. Местная жительница Наталья Пшеничная рассказывает, что они cразу же позвонили в местное отделение «Жилкомсервиса», ведь дырка была довольно глубокой и крайне опасной.

Наталья Пшеничная, жительница дома:

У меня муж инвалид І группы. Нам выйти прогуляться, подышать свежим воздухом – это настолько проблематично. Ну, это практически… очень трудно. Это столько нервов! Каждый раз я иду и боюсь, что он у меня покатится с этой лестницы.

В «Жилкомсервисе» заявку зарегистрировали, пообещали принять меры. Но через несколько дней случилось досадное событие, которое напугало всю семью – в эту ловушку попала дочь Натальи.

Наталья Пшеничная, жительница дома:

Через пару дней шла моя дочь с работы и провалилась в эту дырку. Пришла нас проведать, шла. В темноте не увидела – еще темно было месяц назад. Хорошо, что стояли подростки, помогли её вытащить. Она провалилась, разорвала колено, разорвала джинсы себе.

Ситуация осложняется еще и тем, что еще несколько ступенек также просели. А с другой стороны - ненадежные расшатанные перила. Люди не понимают, почему ступени никак не могут привести в порядок. Ведь, на первый взгляд, здесь не нужно ни много денег, ни времени.

Ольга Бабанина, жительница дома:

Даже за 5 лет – в таком масштабе это уже, наверное, третий раз. Вот она продержалась, вот её подчинили – два года максимум. И всё опять происходит так. Если внимательно посмотреть, здесь просто нужен капитальный ремонт, а не заделывание вот этой дыры, потому что закончится это рано или поздно плачевно.

Вера Михайлова, пенсионерка:

Там провалиться можно, там вот такие прутья. Разве мысленно? Если молодой человек может обойти, а старый – вы ж понимаете?

Впрочем, в отличие от жителей дома, которым не советовали рассчитывать на ремонт лестницы в марте, новостям «АТН» в 41-м участке «Жилкомсервиса» пообещали, что буквально через несколько дней все отремонтируют. И вообще собирались делать уже сегодня, просто не успели. А вот капитальный ремонт ждать пока не стоит, ведь на данный момент денег хватит только на устранение аварийности.