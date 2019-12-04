Опасное соседство: харьковчане обеспокоены строительством дома на участке рядом

Жители улицы Юрия Шевелева обеспокоены соседством, которое, уверены они, может нанести вред их жизни и здоровью. Рассказывают, беспокоиться начали, когда в начале текущего года к первому этажу маленького домика добавился второй, а вскоре - еще и третий. А вместе с этим существенно увеличилась и площадь строения.

Станислав Скоков, проживает в доме по ул. Юрия Шевелева

Если б хотя бы был какой то отступ? Отступ реальный - отступа нету. То есть, где был забор - теперь там стена. На случай пожара, а тут уже был пожар - один раз приезжала два корпуса. Как бы, это есть проблема. Хозяин упорно, как бы, прячется и не хочет получить исполнительный приказ

Чтобы решить проблему, люди обратились в Дзержинский районный суд. Ведь, говорят, на такие масштабные строительные работы разрешения учреждениями не предоставлялись.

Сергей Ульянов, местный житель

В связи с этим мы вынуждены были обратиться в суд, чтобы снести это строение - раз, и обратились в правоохранительные органы с возбуждением уголовного производства. В связи с тем, что это строение не согласовано ни с одним органом государственной власти, не получено разрешение на строительство

Сергей говорит: несмотря на постановление суда, который запретил владельцу или любым другим лицам проводить любые строительные работы на земельном участке до рассмотрения дела по сути - его выполнения на практике он не видят. Зато соседи уже видят в новостройке угрозу жизни.

Наталья Жемчугова, проживает в доме по ул. Юрия Шевелева, 57

Весь дождь, сосульки, снег - будет падать на мою крышу, явно оно пробьет её, вот на мой навес, под которым гуляет ребенок, ходим мы, это наш дворик небольшой. Никаких документов нет нигде - ни в ГАСКе, ни в пожарной службе - нигде, строит сам по себе, как хочет, даже нет проекта

Алина Харченко, местная жительница

У нас есть детки, мы очень боимся, безопасность потому что, потому что в любой момент эта махина может рухнуть. Также неизвестно, что это будет – может, это будет хостел, может, что-то другое

Между тем представитель собственника - его сын - в телефонном разговоре Новостям АТН сообщил, что строительство по указанному адресу уже длительное время не проводится.

Однако на территории дома рабочие выполняют антисептическую обработку древесины, так как нарушать закон не собираются, однако апелляцию все же не подавали.

Соседи зато настроены решительно и говорят, что будут продолжать вызывать на место правоохранителей, чтобы те хотя бы фиксировали невыполнение постановления суда на практике.