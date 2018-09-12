«Опасной Ане» присудили административный арест и исправительные работы.

12 сентября 2018 г. 20:02
Автор: Алина Тюхай
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Езда в нетрезвом виде сменилась хулиганством и неповиновением патрульным. Одиозная блогер Анна Кривуц недавно решила заступиться за своего знакомого, которого остановили патрульные за нарушение правил дорожного движения, говорит девушка. Она приехала и перегородила выезд патрульной машине своим Лексусом и попросила разрешение на использование проблесковых маячков полицией. По ее словам, машину она убрала и пошла на заправку за кофе, но внезапно к ней подбежали патрульные, начали заламывать и отобрали телефон.

Анна Кривуц, блогер

Потом я ушла, через дорогу на заправку кофе попить. Я перешла дорогу на меня налетают каких-то два оборотня и начинают меня крутить. Конечно у меня вырвались нецензурные слова. Потому-что это было сделано не совсем так как нужно сделать по процедуре. - Це були поліцейські, так? - Да это были полицейские, они забрали у меня телефон, сейчас он восстановиться и я выложу видео, там где полицейский вот так прячет мой телефон  за спиной и говорит я его не трогал. Тобишь -  это уже воровство.

Впрочем, патрульные объясняют, действовали в соответствии с действующим законодательством, своих полномочий не превышали. А телефон, говорят Кривуц выронила в патрульной машине, и потом его забрала. Также говорит патрульный Сергей Печенежский, девушка нецензурно ругалась в адрес полиции.

 

Сергей Печенежский, инспектор патрульной полиции УПП в Хар. обл.

 

Ганна Крівуц поводила себе не зовсім адекватно. Ну, заблокувала наш службовий автомобіль, перешкоджала нашій службовій діяльності, протягом 40 хвилин відбувалося перешкоджання. Також, нецензурно висловлювалася у наш бік, та також на зупинці громадського транспорту. З приводу цього були складенні адмін матеріали, направлені в суд.

Сегодня в Дзержинском суде рассматривали два административных материала, составленых патрульными на Кривуц того дня, за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению полиции. Суд вынес решение - административный арест на три дня и 50 часов исправительных работ.

 

Анна Подус, судья

 

Визнати, Крівуц Анну Сергіївну 20.01.1999 року народження, винною у вчиненні правопорушення передбаченною ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на строк 50 годин.

После окончания суда начались длительные выяснения относительно того, забирать Кривуц в изолятор временного содержания сразу после суда, или же у нее есть десять дней на апелляцию. Такая ситуация блогершу буквально вывела из себя.

 

Не можете, бл*ть закон выучить или что? Пока.

Да потому-что вы меня бесите, понимаете, почему вы не можете выучить закон? Почему вы должны звонить, аллё, у кого-то спрашивать, шо как вам делать, если вы полиция вы должны это знать?  - Откуда вы знаете, что мы должны знать, а что нет? - В смысле?

Между тем ситуация подошла к логическому концу - приехал автозак с конвоем и забрал девушку.

 

- Щас секунду. - Нет у нас есть постанова суда, я вас не буду ждать секунду. - Наручники, наручники. - Девушка, можете пожалуйста, наденьте наручники. - До вас буде застосовано спец засоби - кайданки. - Только не сильно, стойте можно положить. -Да, да. - На меня короче наручники надевают.

 

Видео: 

Опасная Аня оказалась за решеткой - 12.09.2018

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