Опасные игры: родители соорудили детскую площадку рядом с газовым оборудованием

Еще несколько лет назад на месте этой детской площадки на бульваре Ивана Каркача, 73 были аварийные деревья, а под ними местные автомобилисты парковали свои машины. Затем дерева коммунальщики вырезали, и жители многоэтажки решили обустроить здесь для своих детей, место, где они могли бы спокойно играть. Ведь, по словам Юлии Евпатовой детской площадки здесь отродясь не было, а детей, проживающих в их подъезде - несколько десятков.

Юлия Евпатова, местная жительница

Тут, много деток, мы ещё без деток были - эту строили площадку, вот ещё один родился при том, когда мы строили. Тут куча детей, здесь много деток гуляет все здесь приходят, все с родителями, родители здесь. Мы сами строили - эту площадку, ещё года два назад, даже может больше строили.

Построить машинки, песочницу, стол со скамейками и маленький забор от дороги, взялись члены семи семей. Мужчины занимались сложной работой, а мамы украшали и помогали чем могли, рассказывает Оксана Крикуха.

Оксана Крикуха, местная жительница

Да мы скидывались деньгами, тот, кто согласен был на детскую площадку и своими силами искали колеса, искали рули, искали доски. На краску скидывались деньгами и покупали и всё это сами делали.

Построить площадку удалось где-то за две недели, рассказывает Александрович Горбунов, впрочем, стоит она здесь, как оказалось на «куриных правах». «Харьковгоргаз» сделал предупреждение родителям, чтобы те самостоятельно убрали площадку, сказав, что это опасно, потому что рядом находится шкафный газорегуляторный пункт.

Александр Горбунов, местный житель

Площадку сделали, и у нас возник вопрос с газовым хозяйством, которое решило не ограждать, и сказали нам площадку снести. Её по плану здесь не должно быть, но как бы дети есть, а площадки нет. Площадки у нас там тоже в плачевном состоянии, что нам приходится с этого дома идти куда-то.

Юлия Евпатова, местная жительница

Очень близко к детской площадке стоит газовое оборудование и поэтому не разрешают по законам. Хотя на сколько мы знаем тут поему даже вообще она должна стоять дальше, даже не вблизи дома. Всё это опасно.

В «Харьковгоргазе» новостям АТН подтвердили, что действительно в радиусе 10 метров не должны быть расположены подобные объекты. Говорят, что с пониманием относятся к тому, что родители самостоятельно установили детскую площадку по этому адресу, но для безопасности детей и взрослых просят перенести лавочки и стол подальше от газорегуляторных пунктов. А еще больше подчеркивают, родителям лучше не курить рядом с газовым сооружением. В мэрии относительно законности расположения данной площадки в опасном месте сегодня в течение дня ответа так и не предоставили.