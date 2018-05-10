Опасные забавы: видео поездки зацепера в харьковском метро прокомментировали экстремалы и полициия

Видео об очередном зацепере, который проехал от станции к станции между вагонами поезда, распространилось по социальным сетям в харьковских пабликах и сразу же стало поводом для оживленной дискуссии среди интернет-пользователей.

В пресс-службе метрополитена не стали скрывать, что такая выходки действительно имела место. Сотрудников подземки удивило то, что окружающие только смеялись, снимали на мобильные телефоны, но ни один из пассажиров не сообщил машинисту.

Елена Замирец, ст. инсп. сект. прев. патрульной полиции ОП метрополитена ГУНП в Хар.обл.

Данний факт вже зареєстровано в журналі єдиного обліку полції відділу поліції в метрополітені. Данним фактом зацепер своїми діями вчинив хуліганські дії, які підпадають під вимоги статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та порушив правила користування харківським метрополітеном

Чтобы предотвратить подобные выходки, в подземке ежедневно проводится профилактическая работа, уверяет Елена Замирец. Сотрудники метрополитена внимательно следят за местами массового скопления пассажиров и входами в тоннели - в самых оживленных переходах, на эскалаторах и платформах установлены камеры наблюдения. Видеозаписи выводятся на пульт дежурного.

Елена Замирец, ст. инсп. сект. прев. патрульной полиции ОП метрополитена ГУНП в Хар.обл.

Вони чергують, добове чергування у них. Здійснюються ними щогодинні обходи станції, на огляд якихось закладення вибухових пристроїв, оглядаються вестибюлі. Це проводиться не тільки нашими поліцейськими, а і співробітниками метрополітену та охоронцями охоронної агенції

Но исходя из обнародованного видео, и этих мер сегодня недостаточно. Сами же экстремалы признаются: ключевыми факторами, которые подталкивают молодежь на подобного рода выходки — это жажда адреналина или возможность таким образом быстро получить популярность среди сверстников. Среди друзей Дмитрий - известный экстремал. В свои 20 студент университета радиоэлектроники покорил не один десяток крыш и зданий - селфи на телевышке Госпрома, башенном кране, балконах заброшенных высоток.

Дмитрий, экстремал

Да, ездил вот на электричках, на трамваях, на поездах в метро и даже пару раз на товарных поездах. Ну, скажу, что в принципе, достаточно интересно, своеобразно, но это очень специфично, поскольку есть за это админ ответственность. За крыши как таковой ответственности нет. Вообще, что такое зацепинг в целом, суть его в том, чтобы проехаться от точки А до точки Б.

Ушибы, электротравмы, переломы, ожоги, инвалидность - и это далеко не весь перечень, к чему может привести тяга к таким, на первый взгляд, безобидных шалостей. Осознавая риски, парень не советует подросткам испытывать везение. В последнее время, признает Дмитрий, и сам несколько успокоился.

Дмитрий, экстремал

Могут, само собой, задержать и начнутся проблемы с законом, с полицией. А второй риск, что я думаю, самое худшее - можно получить какие-то травмы. У меня есть пару- тройку знакомых, которых било током на крыше, но это было не серьезно. Они касались нечаянно только ведущего оборудования, вот, они получали ожоги, но, то есть, никто в больнице не был. Но тем не менее, после этого у них желание я бы сказал, убавилось у некоторых такое делать.

Напомню, только в 2017 году в Киеве в результате своих развлечений метрополитене погибли два зацепера.

В Харькове же, по официальной информации областного управления полиции, летальных случаев в подземке пока не зарегистрировано.