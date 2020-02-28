Опасный дрифт в центре Харькова: полиция ищет свидетелей

Харьковские правоохранители устанавливают очевидцев и свидетелей опасного поступка водителя иномарки, который устроил дрифт на площади в центре Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Напомним, в социальных сетях появилось видео, где водитель автомобиля "BMW" грубо и грубо и неоднократно нарушает правила дорожного движения и подвергает других участников опасности.

Как рассказали в полиции, владельцу автомобиля "BMW" по адресу регистрации и по возможным адресам проживания направлено приглашение в Управление патрульной полиции в Харьковской области для предоставления объяснения по поводу нарушения его автомобилем правил дорожного движения.

В связи с этим для привлечения водителя к ответственности УПП в Харьковской области обращается с просьбой к гражданам, которые имеют какие-либо сведения, видео с камер мобильных телефонов, регистраторов, позвонить по телефонам 102 или обратиться по адресу: г.Харьков , Шевченко 315.

«Также просим обратиться водителей, которым данное авто создало аварийную ситуацию, ваши объяснения важны для данного административного производства», - отметили в патрульной полиции.