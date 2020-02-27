Опасный дрифт в центре Харькова: полиция установила владельца автомобиля

Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства серьезного нарушения правил дорожного движения, которое совершил водитель автомобиля BMW, устроивший опасный дрифт в центре Харькова.

Глава полиции Харьковской области Валерий Сокуренко сообщил, что на данный момент установлен владелец данного авто. Но он или нет был за рулём, сейчас устанавливают.

Напомним, накануне соцсетях появилось видео того, как на площади Конституции в вечернее время автомобиль BMW прямо на дороге во время оживленного движения устроил дрифт, создав стразу несколько опасных аварийных ситуаций.

На сессии облсовета глава ХОГА попросил начальника полиции области не оставить без внимания данную ситуацию и найти виновника.

По словам Валерия Сокуренко, пока речь идет об админнаказании для нарушителя.