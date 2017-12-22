Опасный груз: в Киевской области полиция задержала двух харьковчан, которые перевозили уран из зоны ЧАЭС

22 декабря 2017 г. 17:15
Источник: УНИАН
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В Киевской области полиция предотвратила незаконный вывоз обогащенного урана из зоны Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области, в селе Старые Петровцы Вышгородского района правоохранители задержали двух харьковчан, в возрасте 48 и 65 лет, которые на собственном автомобиле направлялись в сторону столицы.
«Работники одного из научных учреждений ехали в направлении Киева на автомобиле и были остановлены полицией. В салоне их автомобиля полицейские обнаружили спортивную сумку с радиоактивными материалами», - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают пункт доставки обогащенного урана и цель его дальнейшего использования.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов, или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.
 

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