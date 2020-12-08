Опасный лед: дети и рыбаки уже вышли на харьковские водоемы

На прочность лед вот на этом водоеме дети и взрослые испытывают ежедневно от начала морозов. Местные рассказывают, здесь поблизости находится школа, детвора на переменах убегает из учебного заведения и играет посреди пруда. Вдоль берега часто и сами родители, гуляющие с малышами, время от времени заходят на лед.

Юрий, отец

Ну, зараз ми на берегу ступили, подивилися над берегом. - Чи не боїтеся, що провалитесь? - Боїмося. - А чому тоді дозволяєте? - Ну, ми на берегу ходили. - А тут глибоко чи ні? - Ну, мабуть, так...Я не міряв.

Люди, которые живут вблизи водоема, возмущены поведением родителей, которые сейчас пускают детей на лед. Говорят, так они малышам подают плохой пример, и в следующий раз эти дети выйдут на лед без присмотра взрослых. Последствия могут быть трагическими. И сейчас ступать – еще опасно. Надо подождать больших морозов.

Лидия, харьковчанка

Завжди так, завжди! От вышла и смотрю – я просто в шоке. Я думаю, что у родителей быть своё мнение, должны знать, если лед, то я не знаю, что будет. Отсюда глубоко идет и туда дальше тоже глубоко. Но с краю - я не знаю, а там очень глубоко.

Юрий, харьковчанин

А вон, посмотрите, какие придурки рядом с детьми стоят – и мамы, и папы. Почему они их выпускают на лёд?! Сколько было случаев - и год назад, и два назад, позапрошлом году два случая было тут.. Да... Вон, посмотрите, папа с ребенком ходит, смотрит, как ребенок гуляет по льду. Вон, мама шо-то кричит, а нет, чтобы взять его…

Сейчас температура воздуха опускается до - 11, а этого мало – говорят эксперты, чтобы был крепкий лед. В ГСЧС рассказывают, что сейчас в опасности находятся дети, которые хотят поскользить на водоемах, а также рыбаки, которые делают лунки среди прудов и рек и из них ловят рыбу. Именно эти категории людей каждую зиму погибают из-за хрупкого льда.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Зараз вже є попитки рибалок для того, щоб вийти на нього, але він ще дуже тонкий і дуже небезпечний виходити зараз на нього. Я хотів би зразу нагадати, що основна товщина, на яку можна вийти одній людині, починається від семи сантиметрів. Такого льоду в Харкові і Харківській області – нема. І це дуже небезпечно.

Также спикер ГСЧС в Харьковской области советует родителям проводить профилактические беседы с детьми, чтобы те пока воздерживались от игры на льду.