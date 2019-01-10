Опасный лед: харьковчане массово обращаются в травмпункты

Пенсионерка Людмила Владимировна поскользнулась в собственном дворе. Женщина пыталась перейти внутриквартальную дорогу и из-за неубранного снега, под которым спрятался настоящий каток, бабушка упала и ушибла руку. Поэтому сегодня ей пришлось ехать в травмпункт.

Людмила Ахременко, пенсионерка

В прошлом году упала, опять же - на Салтовке, не занималась этой рукой. А в этом году на ту же руку упала. И вот всё теперь вот уже пришла, потому что невозможно.

Сюда последнее время с подобными травмами обращаются десятки харьковчан. Только в отделении травмпункта областной больницы, который находится на Салтовке, в течение декабря из полутора тысяч человек, получивших травмы конечностей, обратились 900 человек, которые непосредственно упали на улице. А за полторы недели нового года в учреждение с этой бедой обратились уже 300 человек.

Алексей Гончаров, заведующий отделением амбулаторной травмы

В этом году у нас был рекорд. За сутки у нас было 122 человека. Всё типично: люди падают на скользком льду. Типичные травмы – это травмы конечностей, переломы, растяжение связок, ушибы. В день мы принимаем порядка 50-70-ти пациентов в связи с гололедом.

Специалист советует: поскользнувшись, попробовать сгруппироваться и падать на бок. А если после падения ощущается сильная боль в конечностях, - вызвать скорую. Пострадавшему следует привязать руку к телу или просто не шевелить ею, чтобы не навредить.

Алексей Гончаров, заведующий отделением амбулаторной травмы

Есть - продаются всякие шипы, накладки какие-то для обуви, которые, естественно, помогают ходить по скользкому льду. И основная рекомендация - если была какая-то травма – обращайтесь к врачу, потому что в поздних случаях помочь гораздо сложнее и прогноз более проблематичный.

Между тем улицы в Харькове даже на второй день после снегопада остаются сплошным испытанием - независимо от района. Невозможно пройти как в центре, так и в спальных районах, люди в основном передвигаются узкими тропками, что сами же и протоптали.

Дворников с лопатами можно увидеть разве что вблизи учреждений и выходов из метрополитена.