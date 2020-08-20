Опасный перекресток: горожане просят установить светофоры на пересечении Салтовского шоссе и Юбилейного проспекта

Перекресток Салтовского шоссе и проспекта Юбилейного. Переходить или проезжать этот участок дороги в последнее время стало просто опасно, говорят местные. Основная проблема - нет светофоров. Харьковчанка Ольга рассказывает - ходить здесь ей страшно, поэтому женщина старается не спешить и внимательно следит за движением автомобилей. Чтобы изменить эту ситуацию, она вместе с другими жителями многоэтажки, которая находится рядом, писала петицию и собирала подписи, чтобы чиновники, наконец, сделали перекресток, более безопасным.

Ольга, местная жительница:

Детей много ходит, в школу некоторые дети идут в садик родители ведут детей, а транспорт здесь идет сплошным потоком. Мы все жильцы, с кем я разговаривала, все очень, очень просим поставить нам светофор, шоб мы. Ну, видите поток людей. Посмотрите, идут, идут и идут. А машины нет, они не останавливаются.

Водитель часто пролетает этот перекресток, не притормаживая возле пешеходных переходов, и это завершается трагически и для пешеходов, и для других руководителей машин, отмечают люди.

Андрей, местный житель:

Территория не освещается, здесь много ДТП уже было. И насколько я знаю недавно было смертельное ДТП мужчина погиб.

Евгений, местный житель:

Пешеходов сбивают стабильно, мы просто ходим в гараж у нас в том конце за этим домом. И каждый раз переходим здесь дорогу. Очень тяжело переходить большое движение.

Ситуацию с проблемным перекрестком обсуждали депутаты городского совета на очередной сессии. Подчеркивают - есть обращение в мэрию и тысячи подписей горожан - "живые" и в электронном виде. В профильном Департаменте заверили - проблему решат в ближайшее время.

Андрей Колос, депутат харьковского городского совета:

Зокрема, за останні два місяці там відбулося 5 наїздів на пішоходів, 2 з яких - летально закінчилися. Прошу дати доручення Департаменту інфраструктури Харківської міської ради внести до Програми підвищеня безпеки дорожнього руху та реалізувати в найкоротші терміни проект реконструкції зазначеного перехрестя.

Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры городского совета:

Всё Салтовское шоссе у нас входит в программу безопасности дорожного движения. Работы будут выполнены в рамках кредитования Европейским инвестиционным банком. Проектное решение уже есть по данному объекту. - Буде світофор.

Установка светофоров на аварийных участках - одна из самых популярных тем петиций на сайте мэрии в августе этого года. Харьковчане просят поставить регуляторы дорожного движения на перекрестках в разных районах города. Среди них - улицы Данилевского и Литературной, улицы Тринклера и проспекта Независимости, на перекрестке Григоровского Шоссе и проспекта Любви Малой и тому подобное.