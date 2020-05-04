Операция «Первоцвет»: косолапые обитатели зоопарка «утилизировали» краснокнижную черемшу

В рамках ежегодной операции "Первоцвет" госэкоиспекция изъяла незаконно срезанную раннецветущую черемшу. По словам государственного инспектора по охране окружающей природной среды в Харьковской области Александра Евтушенко, полицейские остановили автомобиль, полностью забитый краснокнижным растением.

Александр Евтушенко, государственный инспектор по охране окружающей природной среды в Харьковской области

При поверховому огляді виявлена, ну, велика кількість червонокнижної рослини - цибулі ведмежої, іменуємою черемшою, і після цього були залучені працівники екологічної інспекції. Був складений адміністративний протокол. Рішення по даному протоколу буде приймати суд. Адже це підсудність судова, і будуть люди притягнуті до відповідальності і пред'явлені їм збитки за те, що вони знищили ці червонокнижні рослини.

Изъятую черемшу передали в городской зверинец. Полакомиться растением выпало бурым и гималайским медведям. Косолапых вкусное угощение ждало уже с утра, поэтому, как только пушистые вышли из берлог, сразу взялись за поедание вкусностей.

Елизавета Ткачева, сотрудник Харьковского зоопарка

Ми ж у свою чергу порадували наших клишоногих вихованців. Адже у дикій природі черемша - це перша вітамінна рослина якою ласують ведмеді. Харчуючись молодим листям вони швидко відновлюють свої сили після зимової сплячки звідси і ще одна назва - цибуля ведмежа.

Но вот лакомиться черемшой на солнышке мишки смогут не долго, ведь по прогнозам синоптиков, в городе на неделе ожидается облачная погода с дождем и даже грозами. Так, завтра, 5 мая, облачно с туманом и местами пойдет град. Столбик термометра покажет +12 ночью и +22 градуса днем. В среду ночью будет от +8 до +13, днем ​​воздух прогреется до +20 градусов тепла.

7 мая будет подобная дождливая погода с грозами. И уже в пятницу местами ожидаются лишь небольшой кратковременный дождь. Днем столбик термометра поднимется до 17 градусов с отметкой «+».