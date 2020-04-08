Оплата отопления и горячей воды за март для харьковчан будет снижена

Стоимость потребленных услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в марте для жителей Харькова будет снижена в среднем на 25%.
Как сообщается на сайте КП «Харьковские тепловые сети», учитывая изменение стоимости поставки природного газа в марте и на основании механизма и требований, определенных Постановлением Кабмина от 24 декабря 2019 года №1082, суммы начислений будут уменьшены на следующие услуги:
Соответствующие уменьшения начислений будут отображены в платежных документах, которые потребители получат в апреле 2020 года.