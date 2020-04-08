Оплата отопления и горячей воды за март для харьковчан будет снижена

Стоимость потребленных услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в марте для жителей Харькова будет снижена в среднем на 25%.

Как сообщается на сайте КП «Харьковские тепловые сети», учитывая изменение стоимости поставки природного газа в марте и на основании механизма и требований, определенных Постановлением Кабмина от 24 декабря 2019 года №1082, суммы начислений будут уменьшены на следующие услуги:

тепловая энергия для нужд населения - на 26,10%;

услуги по централизованному отоплению для абонентов жилых домов: с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии и без них - на 25,80%;

услуги по централизованной поставке горячей воды: при условии подключения полотенцесушителей к системам централизованной поставки горячей воды - на 22,99%;

при отсутствии полотенцесушителей - на 22,77%.

Соответствующие уменьшения начислений будут отображены в платежных документах, которые потребители получат в апреле 2020 года.