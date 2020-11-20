Оправданный судом Италии Виталий Маркив восстановился на службе в Нацгвардии

Военнослужащий Виталий Маркив, который более трех лет провел в итальянской тюрьме и был освобожден 3 ноября, восстановился на службе в Национальной гвардии. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Службу я уже восстановил. Официально нахожусь сейчас в отпуске. У меня 26 дней, чтобы пройти медицинский осмотр, реабилитацию. Затем планируем с женой на несколько дней поехать в отпуск где-то на территории Украины. После будет служба в Национальной гвардии Украины. Я вернусь в свой батальон (им. Кульчицкого – ред.)", – рассказал Маркив.

Он заверил, что не планирует заниматься политикой, как в свое время поступила Надежда Савченко.

"Я – лицо аполитичное. Военнослужащие должны быть вне политики. Свои политические взгляды, по моему мнению, военнослужащий должен выражать во время тайного голосования", – отметил военнослужащий.

При этом он добавил, что уже готов ехать на передовую, но обязан пройти медосмотр и все протокольные процедуры.

"Привык по жизни заканчивать вещи. Если посвятил себя военной службе, тем более, что у меня подписан контракт на пять лет, то вижу будущее пока в военной карьере. Не просто служить для галочки, до какого-то определенного звания... Я этим живу. Горжусь. Для меня военная форма имеет огромное значение. Для меня честь служить Украине", – резюмировал Маркив.

Напомним, 3 ноября украинец Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Его признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли во время боевых действий на Донбассе весной 2014 года.

При этом 12 июня итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы за якобы убийство Рокелли.