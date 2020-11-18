Определен ТОП самых дорогих городов мира

Самыми дорогими городами мира являются Цюрих, Париж и Гонконг. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на новый отчет Economist Intelligence Unit.

Отмечается, что Сингапур и Осака, которые в прошлом году возглавляли рейтинг вместе с Гонконгом, опустились в рейтинге.

Согласно новым данным, жизнь в городах Северной и Южной Америки, Африке и Восточной Европе стала дешевле с прошлого года, в то время как в городах Западной Европы - дороже. В большинстве китайских городов цены выросли из-за напряженности между США и КНР.

На Западную Европу приходится четыре из десяти самых дорогих городов в рейтинге: Цюрих и Париж занимают первое место, а Женева и Копенгаген - седьмое и девятое соответственно.