Определен ТОП самых дорогих городов мира

18 ноября 2020 г. 13:47
Источник: Укринформ
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Самыми дорогими городами мира являются Цюрих, Париж и Гонконг. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на новый отчет Economist Intelligence Unit.

Отмечается, что Сингапур и Осака, которые в прошлом году возглавляли рейтинг вместе с Гонконгом, опустились в рейтинге.

Согласно новым данным, жизнь в городах Северной и Южной Америки, Африке и Восточной Европе стала дешевле с прошлого года, в то время как в городах Западной Европы - дороже. В большинстве китайских городов цены выросли из-за напряженности между США и КНР.

На Западную Европу приходится четыре из десяти самых дорогих городов в рейтинге: Цюрих и Париж занимают первое место, а Женева и Копенгаген - седьмое и девятое соответственно.

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