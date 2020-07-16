Определены минимальные для вступления в вуз баллы ВНО по математике и физике

16 июля 2020 г. 14:26
Источник: Украинская правда
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Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы "сдал / не сдал" для ВНО по математике и физике. 

По математике - это 9 баллов из 62 возможных.

По физике - 12 из 64.

Порог "сдал / не сдал" - это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник / участница за тестирование, чтобы получить оценку по шкале 100-200 баллов и иметь возможность участвовать в конкурсном отборе в вуз.

Каждое задание имеет разное количество баллов. Посмотреть, сколько можно получить баллов за правильно выполненные задания по математике, можно здесь . По физике - здесь .

Следующие заседания экспертной комиссии по установлению порога "сдал / не сдал" запланирован на такие даты: 

по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языков, биологии - 23 июля;

по географии, химии - 28 июля.

 

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