Определены пороговые баллы по всем предметам внешнего независимого оценивания - МОН

21 июня 2019 г. 16:15
Источник: УНН
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Министерство образования и науки обнародовало пороговые баллы "сдал/не сдал" по всем предметам внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает пресс-службу ведомства.

"Установлены пороговые баллы"сдал/не сдал" для трех тестов ВНО - истории Украины, географии и химии. Соответствующие решение приняла экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования сегодня, 21 июня, во время заседания в зале Коллегии МОН", - рассказали в МОН. 

По результатам обсуждений комиссия определила следующие пороговые баллы:

математика - 11;
украинский язык и литература - 23;
физика - 13;
иностранные языки - 19;
биология - 23;
история Украины - 27;
география - 26;
химия - 16.

От общего количества участников тестирования порог по трем последним предметам преодолели: по истории Украины - 84%, по географии - 89,57%, по химии - 86% абитуриентов.

Кроме того, 22 июня на информационных страницах участников будут размещены результаты тестирования по указанным предметам, а также бланки ответов. В понедельник, 24 июня, в разделе "Руководителям учебных заведений" разместят сведения о результатах ГИА в форме ВНО.

 

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