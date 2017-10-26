Определены страны с самыми влиятельными паспортами

Согласно данным , самый влиятельный паспорт принадлежит гражданам Сингапура, который дает возможность посещать 159 стран без получения визы.

На втором месте оказалась Германия, чьи граждане могут свободно посещать 158 стран. На третьей строчки разместились две страны: Швеция и Южная Корея. Их граждане могут ездит в 157 стран.

Наименее влиятельные паспорта оказались у граждан Афганистана. Он позволяет без визы посещать всего 22 страны. Также, внизу рейтинга разместились такие страны, как Ирак и Пакистан (26 стран). В сравнении с прошлогодним рейтингом, Украина улучшила свои показатели за счет безвиза. Теперь наша страна занимает 32 позицию наравне с Макао и Тайванем. Украинцы могут свободно пересекать границы 120 государств.