Опубликован рейтинг лучших стран мира для иммигрантов

Швеция признана лучшей страной мира для иммигрантов.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного U.S. News & World Report.

На втором и третьем местах расположились Канада и Швейцария соответственно. Как указывает The Local, рейтинг был составлен на основе опроса 21 тыс. респондентов, которые оценивали экономическую ситуацию в разных странах, а также их привлекательность с точки зрения возможности интеграции приезжих.

"Скандинавские страны - Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания - занимают четыре из десяти первых мест, что во многом обусловлено благоприятным глобальным восприятием их экономик и приверженностью политики равенства доходов", - указывается в публикации.

В первую десятку стран вошли также Австралия, Германия, США и Нидерланды.

Украина расположилась в списке на 31-м месте.

При этом в марте сообщалось, что по версии U.S. News & World Report, Украина занимает 73-е место в списке лучших стран в мире.