В издании "Голос Украины" в среду, 24 апреля, был опубликован Закон об уголовных проступках, который вступит в силу с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины в Фейсбук.

Документом определяется понятие термина. Уголовный проступок – это деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. гривен) или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

В то же время преступления подразделяются в зависимости от срока наказания в виде лишения свободы и штрафа в размере: тяжкие и особо тяжкие.

Также Закон вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав его уголовным проступком, за который предусмотрено наказание - штраф от 17 до 34 тысяч гривен и запрет управлять транспортным средством на срок до трех лет, а при повторном нарушении - до 51 тысяч гривен с запретом управлять от 2 до 3 лет.

Кроме того, к уголовным проступкам предлагается отнести такие распространенные преступления как неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство и тому подобное.