Опубликовано фото сиамских близнецов из Черновцов

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21 октября 2019 г. 11:50
Источник: Корреспондент.net
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Украинцам впервые показали фото сиамских близнецов из Черновцов, за трагической судьбой которых следила вся страна. Уникальный кадр, сделанный на третий день после рождения малышей, показали в эфире программы "Касается каждого" на одном из украинских телеканалов.

На ток-шоу также пришли родители сиамских близнецов - Дмитрий и Анжела Петрю.

Детям дали имена Анна и Мария. У них было одно туловище, две руки, две ноги, два позвоночника, которые соединялись в поясничном отделе в один, одно сердце, рассказала в эфире заведующая акушерско-гинекологического отделения больницы Валентина Турман.

Также во время телепрограммы стало известно, что родители не бросали девочек, о чем сообщалось ранее. Оказалось, что роженица находилась в тяжелом состоянии после преждевременных родов и лежала в другой больнице. Отец же посещал Анну и Марию каждый день.

Как сообщалось, сиамские близнецы, родившиеся в Черновцах, умерли в ночь на 28 сентября.

 

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